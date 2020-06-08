調研機構：估中國4年後半導體自給率達2成

美國有研究報告指出，預測中國的半導體自給率，即使到了 2024 年也仍將停留在 20.7% 水準，與中國當局在「中國製造 2025」所揭示的 70% 目標，尚有一段距離。

《日本經濟新聞》週一 (8 日) 報導，中國正舉國家之力，推動半導體的國產化，並且在「中國製造 2025」揭示了 70% 的自給率目標。

然而根據美國《IC Insights》預測，中國即使到了 2024 年，半導體自給率也仍將停留在 20.7% 水準，雖然較 2019 年的實質自給率 15.7% 出現提升，但距離 70% 目標還是遙不可及。

IC Insights 針對半導體當中的中央處理器 (CPU)，以及記憶體之類的積體電路 (IC) 作出預測。預估中國的 IC 生產到了 2024 年，將達到 430 億美元，是 2019 年時的 2.2 倍，也相當於全球 IC 市場的 8.5%。但仍遠不及中國電腦 (PC) 及智慧型手機組裝的 IC 消費額，預估發生在 2024 年的 2080 億美元。

過去在 2019 年時，中國約有逾 6 成的 IC 生產，都是來自台灣台積電 (2330-TW)、美國英特爾 (INTC-US)，以及南韓三星電子 (005930-KR) 等。IC Insights 預估到了 2024 年，外資也至少仍占一半。

受到美、中在高科技方面的貿易戰影響，中國很可能加速提升自給率的腳步。也由於美國近來強化了華為禁令，晶圓代工的中芯國際 (SMIC) 也在設備投資等方面有所動作。