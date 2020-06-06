〈鉅亨看世界〉機器人裁判南韓職棒上陣

南韓職棒 KBO(Korea Baseball Organization) 的二軍賽事，即將採用「機器人裁判」(Robot Umpires) 來判好壞球。本季有 20 場比賽將使用電子好球帶，在明 (2021) 年的整個球季，全部比賽也都將使用這套系統。預計一軍比賽也會在 2022 年開始使用。

南韓職棒二軍的正式名稱是「未來聯盟」(Future League)，他們所使用的「機器人裁判」是一套判斷投手好壞球的系統，並不是真的有機器人站在捕手後方喊好壞球。

運用雷達技術來判斷好壞球的這套系統，在投手將球投出後，會將投球的判決結果透過耳機來告知場上主審。

棒球選手常為了好球帶問題與裁判爭執 (圖片：AFP)

美國大聯盟 MLB(Major League Baseball) 於 2019 年時，在有 8 支球隊的獨立聯盟「大西洋聯盟」(Atlantic League)，進行了電子好球帶的實驗。MLB 原本計畫將電子好球帶的運用範圍擴展到其他小聯盟，但是在突如其來的新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行攪局下，今年北美職棒的春季賽事也跟著喊停。

南韓職棒 KBO 在近幾季的賽事中，由於裁判們在好球帶的判斷上有出現不一致的情形而備受矚目。KBO 在今年 5 月閉門開賽，有選手對於裁判們的好球帶不一致表示不滿，KBO 也一口氣把 5 名裁判下放到二軍再訓，這 5 個人也在二軍比賽待了 10 天。