越南國會批准與歐盟自貿協定 有利服裝及鞋類出口

越南國會週一 (8 日) 批准了與歐盟的自由貿易協定，此舉可能使想離開中國的製造商，選擇越南為新的投資目的地。

越南國會以超過 94% 的贊成票，通過歐盟越南自由貿易協定 (EVFTA)，最快將於 8 月生效。歐盟已經批准了這一貿易協定，使越南成為新加坡之後，第二個與歐盟達成這種貿易條約的東南亞國家。

協議生效後，越南對歐盟的 71% 出口將免稅，歐盟對越南的 65% 的出口也將免稅。免稅的項目還將在未來 10 年內擴大到 99%。

越南人口數約 9600 萬，是東協國家中人口第 3 多的國家，2019 年人均國內生產總值，據估計將近 3500 美元。

世銀在 5 月時表示，EVFTA 有望在 2030 年之前，將越南的 GDP 及出口分別提高 2.4% 及 12%，並令數十萬人脫離貧困。

服裝和鞋類預計是此次協議受惠最大的產業，這約占越南總出口的 20%，越南是僅次於中國和孟加拉的世界第 3 大服裝出口國，一旦協議生效，歐盟將在 5 年後取消越南紡織品和服裝出口中，約 77.3% 產品的關稅，在 7 年後，取消剩餘的 22.7％產品的關稅。

越南的目標是今年的服裝出口額為 340 億美元，低於去年的 390 億美元，主因是疫情的衝擊。

越南官方數據顯示，2019 年河內對歐盟市場的出口額為 420 億美元，而歐盟對越南的出口總額為 150 億美元。