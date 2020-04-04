〈美股盤後〉非農數據慘烈 紐約單日死亡激增 四大指數全黑結束動盪一週

週五 (3 日) 新增非農就業報告慘，紐約單日死亡人數激增，釋出不寒而慄疫情破壞訊號，華爾街預期，未來美國的數據將更令人痛苦，四大指數全面血染，道瓊收跌 360.91 點，結束瘋狂交投的一週。

華爾街迎來連續第三週下跌走勢，道瓊週跌 2.7%，而標普週跌 2.1%，那指週跌 1.7%。

美國 3 月非農業就業人數減少 70.1 萬人，失業率上升至 4.4%，這是 2010 年 9 月以來首次的就業人數萎縮，結束了連續 113 個月的創紀錄漲幅。

美股道瓊走勢圖。(圖片：investing)

美國參議院少數黨領袖舒默週五呼籲將推出第四輪經濟刺激法案，美國眾議院議長佩洛西表態，希望國會將目前重點擺在直接的企業融資與公眾現金紓困，暫時擱置基礎建設法案。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 205 多個國家，目前有超過 106 萬人染疫，至少 5.6 萬人死亡，美國確診突破 25.8 萬例，死亡 6,605 例，紐約州一夜之間增 10% 累計有超過 10 萬確診，昨日新增 562 死亡至 2935 例，這是迄今最高的單日死亡升幅。

週五 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 360.91 點，或 1.69%，收 21,052.53 點。

標普 500 指數下跌 38.25 點，或 1.51%，收 2,488.65 點。

那斯達克指數下跌 114.23 點，或 1.53%，收 7,373.08 點。

費城半導體指數下跌 31.57 點，或 2.14%，收 1,443.04 點。

標普 11 大板塊表現 (圖片：Finviz)

標普 11 大板塊僅必需消費品 (+0.54%) 板塊獨強，公用事業 (-3.62%) 領軍暴漲、其次為材料 (-2.34%) 和金融板塊 (-2.23%)。

科技五大巨擎全數滑落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.44%；臉書 (FB-US) 下跌 2.53%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.64%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.92%。

道瓊 30 檔成分股盡數收低，雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.33%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.95%；波音 (BA-US) 上漲 1.01%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.99%；高盛 (GS-US) 下跌 2.00%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.96%。

費半成份股以 Nvidia 領跌。Nvidia (NVDA-US) 下跌 4.53%；AMD (AMD-US) 下跌 4.27%；美光 (MU-US) 上漲 0.32%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.40%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.22%；高通 (QCOM-US) 下跌 4.10%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.22%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.31%。

焦點個股

特斯拉 (TSLA-US) 週四盤後公布第一季亮眼的 88,400 交車量成績單，激勵其週五股價暴漲 5.62%。

3M (MMM-US) 股價下跌 2.99%。該公司周五發表聲明，美國政府要求暫停口罩出口將適得其反，憂心他國的報復行動將讓美國的口罩物資更加稀缺。

蘋果遭瑞士信貸下修目標股價，摩根士丹利也下調蘋果目標價至 298 美元，外媒報導，蘋果將於本周推出新一代 iPhone SE。

經濟數據

美國 3 月新增非農就業 (萬人) 報 -70.1，預估 -6.1，前值 27.3

美國 3 月平均每週工時 (小時) 報 34.2，預估 34.3，前值 34.4

美國 3 月平均每小時薪資年增率報 3.1%，預估 3.0%，前值 3.0%

美國 3 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預估 0.2%，前值 0.3%

美國 3 月失業率報 4.4%，預估 3.8%，前值 3.5%

美國 3 月 Markit 服務業 PMI 終值報 39.8，前值 39.1

美國 3 月 Markit 綜合 PMI 終值報 40.9，前值 40.5

美國 3 月 ISM 非製造業 PMI 報 52.5，預估 48.1，前值 57.3

美國新增非農就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

Franklin Templeton 分析師 Stephen Dover 表示：「在我們認為染疫和死亡人數達到峰值之前，市場不會出現真正的復甦，在克服這種不確定性之前，我們將繼續面臨非常大的波動。」

ING 集團分析師認為：「這 (非農數據) 僅僅是個開始，而且還會變得更糟…… 在接下來的兩週內，我們可能還會看到 800 萬至 1000 萬人失業數據，我們應該做好準備，4 月份的失業率將達 10% 至 11%，而 5 月份可能達到 15%。

分析師點評：「這將與過往經濟最黑暗時期相媲美。在全球金融危機時，失業高峰達 10%，而 1982 年戰後失業率最高達 10.8%。」

Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 表示：「這仍然感覺像我們正在進入險境而不是退出… 上行趨勢正在迅速消失，基本面正在惡化。」

New York Life Investments 多資產投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示：「今天的非農就業數據證實了我們所知道的：美國經濟在有感疫情影響之前表現良好，有感之後卻表現慘烈，隨著美國採取隔離措施、經濟停滯，失業率將持續激增。」