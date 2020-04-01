死亡數上看24萬！川普：未來兩週美國將非常非常痛苦

美國總統川普週二 (31 日) 在白宮記者會上示警，抑制疫情是當前生死攸關的事情，要求美國人做好準備，美國將面臨「非常、非常」艱難的兩週，預測美國累計死亡數將高達 24 萬。

武漢肺炎 (COVID-19) 目前肆虐全球 203 多個國家，目前有超過 82.6 萬人染疫，至少 4 萬人死亡，美國有 172889 例確診，3550 例死亡，美國累計死亡數已超越中國，紐約州確診數也超過中國湖北省。

川普政府週二預計，如果目前「保持社交距離」的防疫措施得以維持，美國將有 10 萬至 24 萬人死於新冠肺炎。

川普週二呼籲美國人要做好準備，迎接未來艱難的兩週，但他預測，美國很快就會迎來這場全球災難盡頭的曙光。

川普描述見證紐約市皇后區艾姆赫斯特 (Elmhurst Hospital) 醫院的慘狀，他表示：「沒人會相信... 醫院外停放著冷藏車作為臨時停屍間。」

川普稱：「我希望每個美國人都為未來的艱難日子做好準備。我們將經歷一個非常艱難的兩週… 當我們在夜晚看到這看不見的敵人造成的傷亡時，我們會覺得無法置信，但我們將看到疫情盡頭的曙光，這將是非常、非常、非常痛苦的兩週。」

白宮疫情專案小組領導人柏克斯 (Deborah Birx) 博士和美國國立過敏與傳染病研究院 (NIAID) 主任佛奇 (Anthony Fauci) 預告，未來兩週美國新增死亡數將達峰值。

美國國立過敏與傳染病研究院 (NIAID) 主任佛奇 (Anthony Fauci) 預測，美國將有 10 萬至 24 萬人死於新冠肺炎。(圖片：AFP)

佛奇稱：「這是一個發人深省的數字，我們應該為此做好準備，這將是困難的，沒有人否認我們現在正經歷一段非常困難的時期。」

佛奇呼籲：「我們必須做好準備。在未來幾天到一週左右的時間裡，我們將繼續看到確診、死亡數據上升，但我們不能因此灰心，因為防疫措施實際上是有效，而且將會發揮作用。」