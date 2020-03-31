都錯了？iPhone 12如期發布 後續版本恐將延遲上市

華爾街近期鋪天蓋地的討論，受到武漢肺炎 (Covid-19) 疫情影響，iPhone 12 可能會延後數月發布，然而，蘋果供應鏈報告卻支持 iPhone 12 如期上市的觀點，但警示 iPhone 12 的後續機型恐將延遲發布。

台灣印刷電路板 (PCB) 供應商否認了有關 iPhone 12 延遲的報導，組裝代工的鴻海 (2317-TW) 組裝廠也回歸正軌、逐漸恢復產能。

外媒引述消息人士報導，鑒於蘋果 (AAPL-US) 計劃在夏季前開始批量生產，5G iPhone 仍將會按計劃在今年秋季發布。

消息人士提到，iPhone 12 發布時間可能不會晚於預期，但蘋果目前的研發的產品在未來幾年將受的衝擊最大，因為疫情將影響全球供應鏈，若未來遭遇任何採購零件上的干擾，都可能延遲蘋果後續設備的發布進程。

此外，Wedbush 分析師 Daniel Ives 和 Strecker Backe 在最新的研究報告中，預估蘋果新機發布的最好與最壞情況。

Daniel Ives 和 Strecker Backe 在報告中提到：「最好的情況是，蘋果供應鏈在 4 月底前達滿負荷生產，美國和歐洲的需求在夏季之前恢復正常，而中國的需求則在今年的第三和第四季間反彈。」

他們評估：「最壞的情況是，5G iPhone 推遲到 2021 年中旬推出，美國和歐洲的需求直到 12 月才恢復，中國需求將會反彈，但可能會遭到明顯破壞。」