知名避險基金經理：美股還要再跌30%才能觸底

避險基金公司 AlphaOne Capital Partners 投資長 Dan Niles 週四 (2 日) 預測，美股還要再跌 30% 才可能觸底，而美國乃至全球的經濟，今年不可能實現 V 型復甦。

投資長 Dan Niles 週四受訪時表示：「回顧歷史，自 1920 年代以來，美股出現了約 9 次大跌 30% 的現象，約每十年左右就輪迴一次，而最終華爾街總會看到熊市反彈。」

由於目前美股估值仍遠高於歷史水平，Dan Niles 預測：「必須讓美股下跌 30% 才有可能觸底。」

以巴菲特指標來看，上市公司總市值除以 GDP 的比值可用作判斷整體股市價格是否過高或是低估，理論上的合理的區間介於 75%~90%，超過 120% 則遭到高估，週四美股巴菲特指標來到 115.97%。

巴菲特指標歷年走勢圖。(圖片：翻攝 財經 M 平方)

國際勞工組織 (ILO) 3 月 18 日預估，受到疫情影響，全球最多將增加近 2500 萬失業人口，超越 2008 年金融危機的 2200 萬人。經濟學家與聯準會官員近期預估，美國第二季失業率將飆至 20% 至 33% 左右，數據將會相當慘烈。

Dan Niles 稱：「當我聽到人們談論經濟將出現 V 型復甦時，我覺得有點好笑，因為預期失業率至少達 10%。」

Dan Niles 認為：「在所有這些財政紓困措施推出前，失業率將接近 20%... 有這麼多人失業，經濟不可能很快恢復的，而且我們說的不僅是美國、而是全球各國都會遭遇的問題。」

Dan Niles 目前仍在增加空頭倉位，但他也做多受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情風險較低的類股，包括增持動視暴雪 (ATVI-US)、互動軟體公司 TAKE 2 (TTWO-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)。