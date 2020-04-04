傳新一代iPhone SE即將問世 最快週五發表

科技網站《9to5Mac》引述消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 即將發布第二代 iPhone SE ，最快週五 (3 日) 或下週初發表。

《9to5Mac》稱其消息來源高度可信，據報導，與蘋果傳統的 iPhone 命名方案不同，新款 iPhone SE 將保留使用已久的 SE 代號，可能命名為「iPhone SE 2020 」，先前市場多次傳出新款機型將命名為 iPhone SE 2 或 iPhone 9，但蘋果皆未證實。

另外，蘋果官網近期上架的新款保護貼也不小心透露一些端倪，例如 Belkin 新保護貼顯示尺寸適用 iPhone7 & 8 以及 iPhone SE，意味著新一代 iPhone SE 也將沿用 iPhone 8 的螢幕規格。

(圖：appleinsider)

《9to5Mac》預計 iPhone SE 2020 將搭載與 iPhone 11 系列機型相同的 A13 處理器，較 iPhone 8 的 A11 Bionic 晶片高出兩代，並採用和 iPhone 8 相似的機身設計，配置 4.7 吋的 LCD 螢幕，不過將取消 3D Touch 觸控按壓功能，以提升電池壽命。

此外，iPhone SE 2020 內建容量含 64GB、128GB 和 256GB 三種配置，顏色有三種，包含白色、黑色以及紅色特別版 Product Red，並推出黑、白矽膠，以及紅、黑、午夜藍皮革等五種款式保護殼。

雖然目前無法確定蘋果何時發布最新 iPhone SE，不過消息來源指出，蘋果最快於今日或下週發表新機並開始接受新訂單。