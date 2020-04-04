亞馬遜擬延後Prime Day購物節 損失估1億美元

路透社報導，亞馬遜 (AMZN-US) 內部會議紀錄顯示，由於疫情持續蔓延，今年亞馬遜為期 2 天的年度 Prime Day 購物季，可能至少被推延到 8 月底才能舉辦，預計損失將達 1 億美元。

往年亞馬遜在 7 月期間舉行黃金 48 小時 Prime Day 購物季通，去年 7 月亞馬遜就在全球銷售超過 1.75 億件商品，銷售額超越前一年的黑色星期五和網路星期一購物節的總和，其中銷量最高的是 Echo Dot 和 Fire TV Stick。

亞馬遜首席法律顧問 David Zapolsky 在會議記錄中表示；「我們可能需要盡早進行產品促銷，但礙於疫情與有限能力，要達到這點恐怕很困難」。

會議記錄顯示，由於 Prime Day 購物季延期，亞馬遜今年將不得不將多餘的 500 萬台設備打折出清，包括暢銷的 Echo 智慧音箱。

David Zapolsky 說，最壞情況下，「損失可能高達 3 億美元；不過最有可能的預估是虧損 1 億美元。

Prime Day 已成為亞馬遜每年除了黑色星期五之外的最大購物季。Prime Day 聲稱替 1 億多位 Prime 會員提供獨家折扣，成千上百間零售商與賣家靠著這 48 小時的活動，在亞馬遜的外銷平台上獲得豐厚盈利。

本週早些時候，亞馬遜停止向大眾販售口罩、抗菌濕紙巾和其他防疫產品，並表示在武漢肺炎大流行期間僅向政府和衛生單位供應商出售這些商品。