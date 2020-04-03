美股如何安全迫降？ Evercore：油價說了算

油價向來是牽動股市的重要力量，但研究發現，最近兩者的關係愈來愈緊密，標普 500 指數震盪幅度中，超過五分之一是油價波動造成的。

在 Evercore ISI 追蹤牽動標普 500 指數變動的所有總體影響因素當中，沒有任何一個的影響力超過油價。其他因素包括股票關聯度、投資人信心、殖利率曲線等。

Evercore ISI 投資組合策略主管 Dennis Debusschere 說，近期的油價波動持續對股市造成壓力，在這個情況下，石油對幾乎所有產業類別的股價波動都異常重要，「只有當油價趨於穩定，才能為整個股市和所有風險因素提供支撐。」

油價波動對各類股表現的影響，最右邊的電信業受油價影響程度異常高。黑色為油價變動之於類股漲跌度，紫色為各類股漲跌幅長期中位數。(資料來源: Bloomberg)

美國總統川普週四 (2 日) 表示，沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 已與俄羅斯總統普丁溝通，「我預期也希望他們會減產 1000 萬桶，也許更多」。沒多久他在推特發文說，減產幅度「可能高達 1500 萬桶」。

這個消息帶動油價大漲，布蘭特原油盤中漲幅一度達到 45%，終場上漲 21% 報每桶 29.94 美元，WTI 收盤也漲 25% 至 25.32 美元，兩者雙雙刷新史上單日漲幅紀錄。

標普 500 指數收盤勁揚 2.28%，「恐慌指數」CBOE 波動率指數 (VIX) 挫跌 10.78%，收在 50.91。

武漢肺炎疫情在全球擴散、經濟不景氣加上原油需求驟降，都對油價和股市造成深遠的影響。WTI 在第 1 季暴跌 66%，是有史以來最慘烈的單季跌幅，標普 500 指數也陷入 2009 年金融海嘯至今最糟表現。

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