IEA：全球30億人處在封鎖狀態 石油需求恐暴跌20%

武漢肺炎疫情持續延燒，各國為遏止疫情的擴散紛紛實行各項封鎖措施，國際能源機構 (IEA) 署長比羅爾 (Fatih Birol) 對此預估，由於武漢肺炎疫情的爆發，全球有 30 億人處於被封鎖狀態之中，全球石油需求可能會因此下跌 20%。

Birol 表示：「如今，全球有 30 億人被封鎖。因此，我們很可能會看到今年全年的石油需求大幅下降，就像有些人說的，每天大約減少 2000 萬桶。而在 2019 年，全球石油需求為每日 1 億桶。」

Birol 也指出，儘管石油需求遭受了巨大破壞，但石油的供應仍將會每日再增加 300 萬桶，部分原因來自於沙烏地阿拉伯與俄羅斯在競爭市佔率。Birol 呼籲 OPEC 領導人沙烏地阿拉伯協助穩定石油市場。

Birol 說道：「作為今年的 G20 輪值主席國，市場期望沙烏地阿拉伯就像過去一樣為穩定全球石油市場提供建設性支持。」

先前，Birol 曾對石油生產國發出譴責，表示在市場上玩「俄羅斯輪盤」，將引起嚴重後果。他認為，面對當前的健康危機，世界正面臨著重大挑戰，更需要團結一致。

Birol 說道：「在全球經濟存在不確定性和潛在脆弱性之際，在石油市場上玩俄羅斯輪盤可能會產生嚴重後果。」

Birol 也認為，一些國家試圖扼殺北美頁岩油，油價若低於每桶 25 美元，美國頁岩油開發項目恐將因此中斷。不過，他並不認為這些國家能達成目的，並表示低油價或許有助於美國頁岩油產業的整合。