石油崩跌60%僅是冰山一角 現實恐更加殘酷

外電報導，國際油價今年以來已下跌約 60%，目前穩定在每桶 25 美元左右，但實際上原油貨物價格的下降幅度要來得更大，且正在以更高的折讓幅度進行大量交易當中。

大宗商品貿易公司 Gunvor Group 的聯合創始人 Torbjorn Tornqvist 表示：「原油實體市場正處於痛苦之中，未來還會有更多痛苦，預期我們將在兩週內看到供過於求的真實壓力。」

原油實體市場交易價格可能高於會低於布蘭特原油、紐約輕原油 WTI，以及其他油價的基準指標，市場分析，在供過於求時，油價溢價將收窄且折讓擴大，而目前的情況幾乎是前所未有的，折讓價格已達到數十年來的最高水平。

市場分析，油價對比基準油價出現折讓之現象，已從中東蔓延至非洲和到拉丁美洲，舉例來說，非洲最大的石油生產國奈及利亞的旗艦產品 Qua Iboe 原油的價格比布蘭特基準價格低了 3.10 美元 / 桶，是至少 20 年來的最高折讓幅度；哥倫比亞的 Vasconia 原油則較布蘭特基準價格低了 7.75 美元 / 桶，創 4 年半以來新低。

此外，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情以及相關封城政策也對石油需求帶來衝擊，包括法國和義大利在內的一些國家的燃油消耗下降了三分之一或更多，煉油廠被迫減少原油加工數量，生產能力排名全球第 11 大的煉油廠 Phillips 66 即表示，旗下煉油廠將以「最低原油加工率」運行。

諮詢公司 IHS Markit 石油分析師 Roger Diwan 在一份報告中表示：「在接下來的兩到三週內，我們將看到實物市場中出現這些實物失衡。」