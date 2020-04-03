疫情衝擊 美國3月份汽車銷售年減35%

武漢肺炎 (Covid-19) 疫情持續蔓延，對各產業帶來衝擊，報導指出，美國 3 月份汽車銷售慘淡，多數汽車廠都感受到明顯的銷售下跌，而 4 月還可能更糟。

數據顯示，美國 3 月份的汽車銷售量為 1,140 萬台，低於 2 月份的 1,680 萬台，較去年同期的 1,750 萬下跌了約 35%，也是自金融危機以來最嚴重的年減幅度。

美國汽車銷售走勢 (圖片：barrons)

從各汽車廠在美國地區的銷售來看，福特汽車 (F-US) 的銷售下跌 27%，通用汽車 (GM-US) 銷售下跌約 34%，飛亞特克萊斯勒汽車 (FCAU) 下跌 36%，豐田汽車 (7203-JP) 下跌 37%，日產汽車 (7201-US) 下跌 48%。

在 2008-09 年銷售下滑期間，銷售低迷大約維持了 8 個月左右。投資者期望因武漢肺炎疫情所造成的下跌的時間不會那麼長久，但對於疫情如何傳播、何時會結束的不確定性仍在。

美國前財政部長 Larry Summers 表示：「如今的事件最終將取決於疾病和遏制疾病傳播的成功與否。 無論財政政策多麼龐大，如果人們仍必須在家隔離，經濟產出將受到很大的限制。」

Summers 估計，未來幾個月，約有三分之一的美國勞動力將無法工作，肯定也將會限制汽車銷售。汽車股的跌幅大大超過道瓊斯工業平均指數的可比跌幅。

從不同地區來看，迄今為止，美國汽車製造商銷量下跌了 54%，日本汽車製造商銷量下跌了 31%，德國汽車製造商下跌 40%。羅素 2000 汽車及汽車配件指數今年以來累計下跌 32%。