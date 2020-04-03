優於預期！特斯拉Q1交車量逾8.8萬輛 盤後大漲18%

特斯拉 (TSLA-US) 週四 (2 日) 公布第 1 季交車量為 88,400 萬，優於華爾街預期的約 7.9 萬輛，並締造史上最佳第 1 季表現，盤後股價應聲大漲逾 18%。

特斯拉週四公布第 1 季交車 88400 萬輛，較去年第 4 季減少 21%，但仍優於市場預期。上季產量一共是 102,672 輛。

特斯拉 Q1 交車量和產量。(來源: Tesla)

第 1 季交付的車款中，76,200 輛車是 Model 3 和 Model Y，其餘 12,200 輛為 Model S 和 Model X。這兩個數字也優於華爾街預期的 68,674 輛和 11,234 輛。

華爾街預測已經把武漢肺炎疫情造成的影響納入考量。在疫情尚未爆發前，華爾街預測共識值原本是整體交車量 95,528 輛，其中 81,478 輛為 Model 3 和 Model Y，Model S 和 Model X 則為 14,050 輛。

特斯拉表示，Model Y 這款平價休旅車 1 月啟動生產，3 月開始交貨，交貨時間比原本預定時程「提早許多」。

RBC Capital 分析師 Joseph Spak 認為，交車量應該沒有影響投資人的看法，焦點將放在第 1 季財報上，像是現金流、何時重啟生產、需求和訂單是否有變化。特斯拉可能在 4 月底或 5 月初發布財報。

特斯拉週四盤後大漲 17%，但正規交易時段下跌 5.6%。自 2 月 19 日觸及每股 917.42 美元歷史新高迄今，特斯拉股價累計下跌約 50%。不過過去 12 個月來仍上漲 59%，跑贏標普 500 指數約 12% 漲幅。

特斯拉股價今年來走勢。(來源: Google)

未提 2020 年銷售目標

特斯拉對 2020 年銷售目標隻字未提，未重申也未調整。該公司今年目標賣出 50 萬輛車，但一些分析師表示，由於武漢肺炎大流行導致關廠和封城、封州，衝擊需求，特斯拉不太可能達標。

在美國多個州宣布居家避疫的禁足令後，特斯拉加州 Fremont 工廠已在 3 月 23 日 (第 1 季最後一週) 暫停生產作業。Electrek 報導，儘管如此，特斯拉第 1 季產量仍接近前一季的 11.2 萬輛歷史紀錄，可能和中國上海廠加緊趕工有關。

上海廠也曾在 1 月底關閉數週，不過特斯拉表示，上海廠並未受到防疫措施影響，產量持續創新高。

瑞信分析師 Dan Levy 週二曾預測特斯拉的產量接近 10 萬輛，十分接近實際結果，他在報告中寫道：「馬斯克曾在 3 月 10 日說，特斯拉已經生產第 10 萬輛車，代表 3 月 10 日之前，特斯拉本季產量已經達到約 8.5 萬輛，Fremont 廠每週產量約 7600 到 7800 輛。」

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 認為，在武漢肺炎疫情壟罩下，特斯拉第 1 季表現可說是「黑暗時期中的小小勝利」，但魔鬼藏在細節中，在前所未見的艱難情況下，投資人將關注特斯拉燒錢的速度。