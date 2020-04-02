美頁岩油業破產潮來襲？大油商聲請破產 沙俄價格戰第1個受害者

沙烏地阿拉伯與俄羅斯大打石油價格戰、導致油價第 1 季崩跌三分之二，至今已經出現第一個受害者，美國頁岩油公司 Whiting Petroleum 週三 (1 日) 向法院聲請破產，成為沙俄油價戰下頭一個破產的大型石油公司。

Whiting Petroleum(WLL-US) 股價在 2015 年曾高於 150 美元，但最近幾週跌到剩下不到 1 美元，週二收在每股 0.67 美元，顯示債務問題嚇跑眾多投資人，分析師多半不看好該公司接下來整頓之路走得平順。該公司是北達科他州巴肯油田 (Bakken) 的大型油商之一。

沙、俄在減產協商破裂後爆發價格戰，加上武漢肺炎疫情在全球大流行後旅遊需求急凍，油價崩跌，石油商為了實現收支平衡已苦苦掙扎多時。

分析師早已警告，油價跌勢不止，將導致美國能源業出現一波整頓潮，多家公司可能因此破產。美國正試圖阻止油價繼續下跌，美國總統川普週一 (31 日) 和俄國總統普丁通話進行討論。

沙國週三起將每日產量提高到逾 1200 萬桶，加劇市場供給過剩局面，WTI 週三收在每桶 20.36 美元；週一盤中曾跌到 1 字頭價位，創 18 年新低。

WTI 在 3 月和第 1 季的表現都是史上最糟，標普 500 指數能源類股今年來暴跌 53%。

美頁岩油產業將掀破產潮？

CNBC 財經節目主持人 Jim Cramer 週三說：「原油產業正在崩塌，這是第一顆炸彈，接下來還有得瞧。」他表示，考量到直接和間接雇用人力，石油產業仍是美國經濟的關鍵，如果企業開始裁員，有些工作崗位可能永遠消失。

如果油價繼續下滑，Cramer 認為，美國朝能源獨立國家發展的道路可能出現變化，「能源自給自足或許會成為最終的受害者」。

信評機構惠譽 (Fitch) 警告，美國頁岩油產業的高收益債券為 320 億美元，如果油價跌勢不止，今年債務違約率可能達到 17%，比油價暴跌前預測的 7% 高了許多。

不過有一些分析師看法相對樂觀，認為不見得會出現破產潮，原因是即使和 Whiting 負債規模相當的能源公司依然苦苦掙扎，但他們或許仍可和債權人達成協議，不必走上破產一途，甚至找到削減支出的方法，幫助公司營運回到正軌。而且在最近股市暴跌之前，一些公司已經成功為債務再融資。