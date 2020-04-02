〈分析〉5張圖看懂：沙俄石油戰、戰況如何？

由於 OPEC 與俄羅斯減產談判破裂，預期世界兩大產油國：沙烏地阿拉伯及俄羅斯，將於本月開始大幅增加石油生產量。

石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 自 2017 年起，共同協議減少石油產量，但原有協議已於 3 月底到期，而新的減產協議卻尚未達成共識。

OPEC 石油生產及供給調整 (圖：CNBC)

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致全球石油需求萎縮，並造成國際油價下滑，而沙國及俄羅斯皆宣佈，將於 4 月開始增加石油產量，預期將導致油價進一步重挫。

石油需求下滑

自 1 月中開始，由於肺炎疫情的爆發，導致中國工廠被迫關閉、以及觀光旅遊人數減少。

近期以來，由於疫情於全球日益嚴重，各國政府紛紛採取封城措施，且航空旅客數亦大幅下滑，導致石油需求量持續萎縮。

全球石油需求量 (圖：CNBC)

OPEC 及美國能源資訊局 (EIA) 皆於 3 月下調對於全球石油需求的展望。OPEC 預估石油需求成長為每日 6 萬桶，EIA 則預估每日成長 40 萬桶。兩組織於 1 月份時所預估的石油成長量，為每日超過 1 百萬桶。

油價崩跌

為了因應石油需求的下滑，OPEC 提議每日減產 150 萬桶，但卻未能獲得俄羅斯的同意，導致油價重挫。

沙國亦隨後宣佈，將增加產量、以及降低石油價格，導致布蘭特原油及 WTI 原油的價格，於 3 月 9 日創下自 1991 年以來的最差表現。

國價油價於 2020 年持續下滑 (圖：CNBC)

三大產油國市佔率

美國於 2018 年超過沙國及俄羅斯，成為世界最大產油國，根據 EIA 數據顯示，2019 年 11 月美國石油產量的全球市佔率為 15%。

俄羅斯、沙國、美國石油產量市佔率 (圖：CNBC)

但受到石油價格戰的影響，導致美國的頁岩油生產商，將可能無法達到損益兩平。IHS Markit 的副董事長 Dan Yergin 表示，若石油價格持續下滑，則美國的石油產量亦將減少，並恐將失去世界第一產油國的地位。

石油增產

沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 於上個月宣佈，將於 4 月開始每日增產 1230 萬桶石油，較 3 月份的預估值高出 200 萬桶。

沙國石油生產量 (圖：CNBC)

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，該國在短期之內，每日可以增產 20 萬至 30 萬桶，就長期而言，則每日可增產 50 萬桶。俄羅斯於 2 月份的石油生產量，每日約為 1130 萬桶。

阿拉伯聯合大公國 (UAE) 亦表示，預估每日可增產 400 萬桶，較 3 月份的預估值高出 100 萬桶。

由於 OPEC+ 預計至少要到 6 月份，才會再針對減產召開會議，因此，預估石油產量增加的狀況將會持續。

Frost & Sullivan 的資深副總裁 Ravi Krishnaswamy 表示，預估油價將持續下滑，WTI 原油的價格甚至可能下探至每桶 10 美元。