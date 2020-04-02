〈Q2投資展望〉全球央行瘋狂灑錢 炒熱固定收益行情

全球利率急速迫降，在利率探底、全球央行瘋狂大灑幣挹注下，投信點名看好投資級與不動產債券，以及金融、不動產證券化商品，透過多元布局提高報酬率並分散風險。

肺炎疫情全球擴散，美國聯準會率先發難，宣布大降 6 碼並加碼推出無上限量化寬鬆，在利率持續探低、央行積極釋放熱錢帶動下，讓標榜固定收益商品魅力大增。

摩根基金 - 環球債券收益基金經理人 Andrew Norelli 表示，美國聯準會承諾無限量買進美國公債及機構不動產抵押證券 (Agency MBS)，並加碼 QE 金額無上限，寬鬆規模更超過金融海嘯時期，加上各國央行接力寬鬆穩市，持續為市場注入大量流動性，並可望推升美國公債及機構不動產抵押證券 (Agency MBS) 價格上揚。

在疫情持續失控、還看不到結束盡頭的當下，全球經濟何時復甦仍是未知數，Andrew Norelli 指出，在短線疫情與美國經濟展望不確定性環境下，證券化的商品建議挑選高債信評等且背後有較強信用保護的標的。

摩根基金 - 環球債券收益基金產品經理陳若梅指出，固定收益商品除了大家熟知傳統債券，也包括 MBS (不動產抵押證券) 和 ABS (金融資產證券) 這類證券化商品，該類商品最大特色在於與高收益債、股市維持負相關，加上流動性高，有助分散投資風險。

富蘭克林華美投信表示，短期內股市持續震盪機率仍高，而投資級債資產率先有聯準會政策奧援，有助於降低違約風險，近期已歷經一定幅度修正，建議可繼續持有或分批布局，爭取中長期收益與資本利得機會。

富蘭克林華美投信表示，疫情何時接近尾聲，得看市場需等治療藥物或全球新增病例數見頂時才是市場落底契機，而美國擴大檢測，關鍵藥物瑞德西韋預計 4 月底左右解盲，將有助市場修正狀況逐步趨緩，若後續聯準會購買投資級公司債施行出台，將可望持續挹注投資級債資產支撐力道。