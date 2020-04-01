渣打：疫情蔓延留意三大風險蠢動 金價Q2上看1750美元

肺炎疫情蔓延，全球央行接力祭出貨幣、財政政策救市，但渣打銀行提醒，今年投資須關注疫情引發的三大風險，包括供應鏈中斷、投資消費萎縮，以及流動性風險等；而在避險情緒推升下，預期黃金第 2 季每盎司可望上看 1750 美元。

渣打銀行今 (1) 日舉行第 2 季投資展望電話記者會，渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，肺炎疫情燒到歐美，在各國央行貨幣、財政政策雙管齊下可望支撐企業與經濟表現，但如果疫情無法在第 2 季底前獲得控制，恐導致全球消費與投資需求嚴重萎縮。

陳太齡指出，貨幣與財政方案固然有助於扭轉經濟衰退壓力，但先決條件還是要全力防堵疫情擴散，唯有快速控制疫情，才能讓經濟重回正軌，如果疫情能在第 2 季底前和緩，預估景氣可望在下半年回穩並出現 U 型復甦。

資產配置部分，陳太齡表示，在恐慌情緒催化下，推升市場避險需求並進一步帶動美元與黃金的行情，其中美元在第 2 季仍將呈現偏升格局，但在聯準會大規模量化寬鬆力道削減下，下半年可能會到頂後轉貶趨弱。

陳太齡分析，儘管美國央行 3 月大舉降息 6 碼讓利率探底歸零，隨後更加碼祭出無上限量化寬鬆，但在市場避險情緒還沒消退情況下，提供美元一定支撐力道，但要注意的是，在聯準會持續且大規模量化寬鬆下，美元下半年恐將轉貶。

至於黃金部分，陳太齡說，除了靠避險需求推升外，各國央行降息與購買資產計畫，以及受疫情影響導致礦產關閉導致供給短缺等都將成為支撐金價的重要力道，預估金價第 2 季可望上看 1750 美元。