比金融海嘯還慘 瑞銀估今年全球GDP下探-0.5%

肺炎疫情持續失控，各國為嚴防疫情擴散相繼祭出封鎖邊境等措施，外銀表示，隨著疫情蔓延、各國限制商業、人員活動情況下，恐讓今年 GDP 陷入負成長，預估全年為負 0.5%，經濟衰退幅度比金融海嘯時還慘。

目前全球肺炎確診病例已超過 70 萬人，死亡人數超過 3.8 萬人，為避免疫情擴散，日本東奧決議延後一年舉行，各國政府也陸續祭出禁足、封鎖邊境等措施。

瑞銀先前預估，受疫情衝擊，今年全球經濟成長率還有 1.5%，但隨著確診病例與死亡人數持續攀升，瑞銀短短一週內將預測值下修至負 0.5%，換言之，今年全球經濟表現恐比金融海嘯時期還糟。

瑞銀指出，隨著禁足令、商店暫停營業、封鎖城市邊境與國境等限制日漸擴大，將進一步衝擊實體經濟動能，估第 2 季越來越多經濟體較第 1 季大減 20%~25%，衝擊全年經濟成長。

瑞銀表示，如果疫情無法控制趨緩，各國限制力道持續擴大，全年 GDP 預測值恐進一步下修。

根據瑞銀預測模式，這波疫情全球性大流行，在短短兩週內，已經從原本的「溫和」變為「中等」，進一步惡化成「嚴重」程度。

如果將 41 國、經濟體的人員進行流動限性以 1 到 10 分作區分，兩周前全球性大流行病情景假設中，評分中間值為 2（溫和），上周進一步攀升至 5（中等），到目前的 7（嚴重）。

而針對學校停課的國家、經濟體最低打 3 分，關閉邊境的最低打 5 分，採取實施隔離措施、封城的至少打 7 或 8 分；過去前幾周，假設有 5 個左右的國家會效仿義大利的人員流動限制措施，上周則攀升至 14 個國家接近這個水準，本周更是達到 27 個國家，也就是多達 41 個國家、經濟體採取人員流動限制。