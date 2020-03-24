美國隊長祭無限量化寬鬆救市 法人：經濟下半年V型反彈希望渺茫

美聯準會救市再出重手，祭無限量化寬鬆，但法人認為，疫情不確定性對實體經濟衝擊仍大，下半年恐難出現 V 型反彈，估在疫情延燒情況下，恐需更大的政策干預。

聯準會宣布，將無限度購買政府公債與企業債，透過無限額量化寬鬆挹注市場資金流動性，是繼本 (3) 月初大動作降息 6 碼後再度出招救市，避免疫情損害金融系統流動性。

富達國際全球總體經濟及投資策略分析總監 Anna Stupnytska 表示，聯準會 3 月起降息，但市場不領情，無法緩解美股跌跌不休的跌勢，聯準會再度大動作祭出量化寬鬆，顯示先前的降息、加碼 7000 億美元量化寬鬆購債，對緩解證券市場效益有限。

Anna Stupnytska 進一步指出，聯準會新推出無限額新貸款額度，支持美國企業和家庭，這是其他央行從上次危機爆發以來持續在做的事，聯準會過去一直避免跟進比照辦理，估這次聯準會快速行動，可望給金融市場與經濟提供重要支撐。

Anna Stupnytska 也說，受武漢肺炎疫情不確定性影響，以及疫情對實體經濟的衝擊，美國經濟恐怕很難在今年下半年出現 V 型反彈，為了避免美國經濟陷入持續衰退的危機中，官方未來數周可能需要進一步祭出相關政策干預。

法盛資產管理法盛投資管理首席市場策略師 Dave Lafferty 認為，受到部分州政府的禁足令影響，實體服務經濟關閉將影響美國國內生產總值 (GDP)，粗估美國第 2 季 GDP 可能下滑 7% 到 12%，要看到 V 行反彈機率不高，頂多是 U 型反彈。

對於全球央行輪番祭出量化寬鬆，Dave Lafferty 表示，降息與量化寬鬆要能發揮效益關鍵在於資金管道暢通，也就是實際操作上是否真的能讓消費者和企業取得現金。

整體而言，儘管全球央行積極實施量化寬鬆，但恐怕無助於促進經濟成長，頂多只是降低經濟損失，政府僅能做到「幫助」，但無法「修復」。