〈報稅看這裡〉夫妻報稅常見三大錯誤 同志新婚元年可合併申報

5 月報稅季即將到來，夫妻報稅是不少家庭頭疼的問題，目前政府的夫妻報稅制度，夫妻可以選擇分開計稅或是合併計稅，若細算起來總共有五種計稅方式，讓已婚的族群可選擇對兩人最低的稅金，到底要分開還是合併，此外，今 (2020) 年是同志新婚報稅元年，去年已登記結婚的同性伴侶，今年即可適用合併申報；不過要小心的是，夫妻報稅常見「結婚年和申報年傻傻分不清楚」等三大錯誤，夫妻報稅前一定要好好試算、做好功課。

夫妻計稅有三種方式，分別為全部所得合併計稅、薪資所得分開計稅、各類所得分開計稅，後兩種分開計稅又可再細分成「以夫或妻」分開計稅，細算下來可以有五種繳納金額。

就大原則來說，因綜合所得稅是採級距累進稅率，若是夫妻雙方都有收入的雙薪家庭，夫妻「薪資所得分開計算」，且以薪資所得較高的一方為納稅義務人，讓其享有撫養親屬免稅額及扣除額等，薪資較低的一方則為「配偶」的方式分開計算，再合併申報，會比較節稅。

此外，高所得收入的夫妻用分開計稅比較划算，其中，分開計稅又細分成「薪資所得」或「各類所得」，如果夫妻收入來源主要是薪資，以薪資所得分開計稅較有利；但高收入夫妻其所得結構是「額外收入大於薪水收入」的話，各類所得分開計稅會比較好。

而小資族夫妻選合併計稅較優，不過，若是夫妻收入落差太大，也建議用合併計稅比較有利。

同志新婚首年 可合併或分開計稅

新婚夫妻在法律的規定上，是以「登記日」為主，如果新婚夫妻在 2019 年登記結婚，2020 年報稅可以選擇合併申報或分開申報。

隨著去年 5 月 24 日同婚專法上路，同性伴侶可以登記結婚，只要是在去年度結婚的伴侶，今年報稅時也可報在一起了，相關權益和異性戀夫妻完全一致，相關報稅申報書表及軟體說明，其實已經看不到「夫妻」這類強調異性結合的字眼，早已全面修正為「納稅義務人及配偶」。

新婚伴侶在結婚的當年度，可以試算最有利方式，再決定要選擇分開或合併申報，若選擇分開申報，二人權利義務跟往年報稅一致；若選擇合併申報，則二人的標準扣除額合併為 24 萬元，且可以列報扶養岳父、岳母等對方家庭長輩，節稅更有空間。

不過，新婚伴侶要注意，只有結婚第一年還可以選擇合併或分開申報，結婚第二年開始，都一定要採用合併申報。

夫妻報稅 最常見三大錯誤

雖然民眾可透過報稅系統試算，來減少報稅的錯誤率，但根據國稅局內部觀察，夫妻報稅部分，仍常見三大錯誤，包括：第一、新婚夫妻結婚年和申報年傻傻分不清楚，導致因合併申報而受罰。

舉例來說，一對新婚夫妻在 2020 年初舉行婚禮並登記，今年 5 月就合併申報，被國稅局以虛列免稅額、扣除額補稅處以罰鍰。原因在於 2020 年 5 月是申報 2019 年度的綜所稅，該對夫妻仍處單身狀況，依規定，應該要分開申報。

第二、夫妻離婚仍合併報稅。國稅局指出，夫妻離婚，婚姻關係就消滅，自離婚次年起，就不得將前配偶申報為「配偶」，應該分別單獨申報。

第三、誤報未出生子女的免稅額。依規定，若有 2020 年 1 月剛出生的子女，在 2021 年 5 月申報 2020 年度綜合所得稅時，才能列報扶養。