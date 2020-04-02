〈Q2投資展望〉台美、港陸股布局看這裡 特別股長線買點浮現

時序進入第 2 季，今 (2020) 年受到武漢肺炎疫情肆虐影響，投資難度大增，《鉅亨網》盤點台股、美股、港陸股布局策略分析，其中，台股歷經史上最慘第 1 季後，可逢拉回留意「work from home」相關三族群與中國刺激政策相關的兩大類股。此外，值得一提的是，各國政策力道加大，以及殖利率及評等優勢，特別股長線投資契機浮現。

台股

台股今年初在元月資金行情催動下，指數一度寫下 12197 點的 29 年來新高，但後來受到疫情衝擊，台股跟著全球金融市場起伏震盪，年第 1 季台股連跌三個月，創下史上最悲情的第 1 季，外資單季賣超達 5317 億元，為歷史單季賣超新高，加上週三 (4/1) 即將進入清明連假的觀望氣氛，目前台股收在 9663.63 點。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞認為，隨著各國貨幣寬鬆及財政政策相繼出台，整體市場資金充沛，台股因具有高現金殖利率、高產業成長性和高競爭力等優勢，待疫情穩定後，有望迎來反彈契機，因此中長期表現毋須過於悲觀。

選股策略上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，雖然當前整體景氣走向不明，但基本面部分仍有正面發展可期，如訂單能見度高族群，因受惠於疫情影響改變工作模式，work from home 需求增加，包含商務筆電、伺服器、路由器等等皆見到訂單增溫；此外，因中國政府持續推出政策刺激經濟，加速 5G 基地台、光通等建設相關進度，相關供應鏈可望受惠。從中長期來看，此次台灣因防疫措施得宜，疫情相對受控，在其他國家封城限制商業活動的同時，台灣供應鏈亦見到轉單機會。

在操作上，鍾安綾表示，大盤在第一季深跌，但在國際股市及政策的激勵下，台股近期也出現反彈，但後續在包括疫情發展、油價走勢及總經面受到的影響等三大指標方面更加明確之前，較難確定反彈行情續航長度，建議投資人不要輕易抄底，或可在再度出現拉回時，分批佈局；最後，由於企業近期陸續公布第四季及第一季財報，建議在選股上可以財務數字受到影響較少、訂單能見度者優先。

美股

美股第一季出現恐慌性下跌，醫療產業即使相對表現抗跌，卻仍不免跟著信心面而下跌，但隨著新藥的測試，富蘭克林華美投信認為，目前醫療保健多數次產業平均估值來到 10 年平均以下，相對投資價值浮現，建議投資人趁早分批布局，加碼投資。

富蘭克林華美投信表示，目前全球醫療保健基金之配置上，以生技製藥 37%、醫療器材 16%、生命科學工具 12% 為主軸，其餘則為醫療科技及軟體類股。而新冠疫情中的希望用藥瑞德西韋，預估最快 4 月 3 日可得到的重症病患臨床數據結果，而 4 月 10 日為中輕度病患的臨床結果，一旦針對疫情緩解有效，則相關製藥產業也將有表現空間，建議趁早把握投資機會，或中長期以定期定額方式持續投資。

美盛集團旗下銳思投資投資組合經理 Bill Hench 則表示，在美國小型股市場上，房屋建築商是潛在的贏家。在低利率和就業持續強勁下，平價住宅的首購人數有所增加。隨著近期市場急跌，部分公司的股價下跌了五成，估值變得非常具有吸引力。由於首次購屋／平價住宅的投資主題仍然理想，提供這類服務的公司吸引了目光。

另一個機會是在電動車領域，例如能有效控制成本的鋰電池生產商。最近的市況令相關業者的跌幅超過 50%，估值變得極富吸引力。在未來朝電動車領域的發展趨勢沒有改變之下，不妨留意目前以較低入市水平的機會。

港陸股

疫情持續，油價亦下挫，但香港和中國股票表現強韌，MSCI 明晟中國指數領先 MSCI 明晟世界指數超過 12 個百分點。此外，深證綜合指數是今年全球跌幅較少的指數之一 。宏利投信表示，考慮到武漢肺炎病毒在全球擴散，目前全球各國已陸續實施出入境限制，而且應該會持續數月，預期旅遊相關產業可能會在本年首季和上半年出現更多業績的利空消息，因此看淡旅遊觀光股，轉而看好由內需推動的消費服務股。

宏利投信近一步表示，5G 生態系統將成為中國股市的重大主題，因此繼續看好因推出 5G 服務而受惠的公司，包括上游設備、半導體、下游手機零組件、大數據分析和雲端服務等多個領域，都有相關投資機會；投資人亦可密切關注整個供應鏈的估值水準，伺機轉進在大盤下跌時出現修正的優質股票，例如手機零組件。

特別股

除了從各主要股市來看，投信法人紛紛看好特別股布局契機，截至 3/31 止，特別股指數已自波段低點反彈近 24%，收復日前單日大跌的失土。投信法人表示，各國政府及央行近期皆加大政策力道，採取相對應政策以對沖經濟下行風，提高市場流動性，加上特別股又具備高信評和高息的特性，近期修正也使得長線投資價值浮現。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，隨著新冠肺炎疫情於歐美地區升溫，近期全球金融市場動盪加劇，市場投資信心下滑，導致近期特別股回檔修正。不過整體來看，考量特別股本身 60-70% 主體為美國大型銀行，在歐美央行持續加碼寬鬆，透過降息、QE、公開市場操作等政策工具以穩定市場流動性的背景下，銀行業違約、破產疑慮尚低，體質仍屬穩健，待流動性回溫後特別股表現有望逐漸回穩。

另一方面，美國大型銀行現金依舊充裕，預期在現金充裕、貨幣環境趨於寬鬆之下，違約情事料仍可控，而以銀行業為投資主體的特別股預期仍將如期付息還本。

蔡詠裕進一步指出，後市來看，在全球疫情發展仍未明朗前，投資操作上更需穩健因應，而特別股因具穩定配息的特性，面臨較大的市場波動時，藉由其相對較高且穩定的息收，加上特別股與其他不同類別資產的相關性偏低，有助降低投組波動，現階段不妨適度留意近期因市場出現非理性下跌而遭到錯殺、信評高的標的，包括信評較高的金融機構所發行之特別股，以及由景氣循環敏感度較低的公用事業、通訊服務等金流穩定的產業所發行之標的。