日元兌台幣逼近0.2最甜價！法人看日本有3大結構性優勢 不出國買日股也很優
鉅亨網記者張韶雯 台北
日元持續維持低檔，臺銀今 (17) 日牌告匯價，日元兌台幣現金匯率賣出價來到 0.2076，買入價更是跌破 0.2 關卡的 0.1948，對於想囤日元到日本旅遊正是「甜甜價」，不只日元，日股表現也值得關注。富蘭克林證券投顧分析，邁入通膨環境經濟正常化、企業治理改革與評價低廉等日本獨有的三大結構性優勢，才是持續吸引資金進駐日股的關鍵。
日本央行利率會議如期維持基準政策利率於 0.5% 不變，日本央行也規畫自下一財年 (2026 年 4 月) 開始，放緩每月縮減購債的幅度，從目前的每季度縮減 4000 億日圓規模下調至每季度縮減 2000 億日圓，突顯日本央行的審慎態度。日本央行政策動向為市場高度關注，可能牽動日圓匯價表現與影響日股走勢。
富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，現階段日本有更為顯著的實質薪資成長，消費信心隨之改善，讓我們對日本消費復甦前景持相當正面的態度，企業股東權益報酬率的改善仍為進行式，企業治理改革已為日本企業追求的主流，團隊持續發現許多公司正在退出非核心業務，轉而側重投資核心業務，解除交叉持股並追求創紀錄的買回庫藏股計畫，有關併購交易與產業整合的趨勢也仍持續，團隊正見證日本企業的大幅改革。
邱正松表示，此外日本股市的評價水準仍屬大幅折價狀況，並且仍是一個遭到忽視的資產類別。日本股市的報酬來源很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注，這為全球投資組合提供了獨特、有助分散風險的回報來源。
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