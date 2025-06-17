日元兌台幣逼近0.2最甜價！法人看日本有3大結構性優勢 不出國買日股也很優

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-17 19:51

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日元持續維持低檔，臺銀今 (17) 日牌告匯價，日元兌台幣現金匯率賣出價來到 0.2076，買入價更是跌破 0.2 關卡的 0.1948，對於想囤日元到日本旅遊正是「甜甜價」，不只日元，日股表現也值得關注。富蘭克林證券投顧分析，邁入通膨環境經濟正常化、企業治理改革與評價低廉等日本獨有的三大結構性優勢，才是持續吸引資金進駐日股的關鍵。

日元兌台幣創歷史新低！法人看日本有3大結構性優勢 趁勢買日股也很甜 。（圖: 臺銀網站）

日本央行利率會議如期維持基準政策利率於 0.5% 不變，日本央行也規畫自下一財年 (2026 年 4 月) 開始，放緩每月縮減購債的幅度，從目前的每季度縮減 4000 億日圓規模下調至每季度縮減 2000 億日圓，突顯日本央行的審慎態度。日本央行政策動向為市場高度關注，可能牽動日圓匯價表現與影響日股走勢。

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富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，現階段日本有更為顯著的實質薪資成長，消費信心隨之改善，讓我們對日本消費復甦前景持相當正面的態度，企業股東權益報酬率的改善仍為進行式，企業治理改革已為日本企業追求的主流，團隊持續發現許多公司正在退出非核心業務，轉而側重投資核心業務，解除交叉持股並追求創紀錄的買回庫藏股計畫，有關併購交易與產業整合的趨勢也仍持續，團隊正見證日本企業的大幅改革。