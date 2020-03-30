分析師：壞消息還沒完 美股反彈不宜高興過早

上週由亞股到美股，都可見到投資人信心回穩、市場反彈，但部分分析師擔憂，這種情況可能不會持續。

渣打銀行全球宏觀戰略主管 Eric Robertsen 表示，股票和新興市場貨幣的近期上漲，主因是各種非常規的貨幣和財政刺激措施，提振了投資人信心，但他警告客戶，風險反彈缺乏可持續性。

他在報告中表示，消費者信心原本就因日益嚴重的健康危機和大規模失業前景，而受到打擊，第一季及往後幾個月的數據，將見到經濟崩潰的深度，並加劇消費者信心的疲軟。

他認為，雖然市場已經跌得很重，但散戶仍難免受到進一步的打擊。傳統上安全的市場也不再牢靠，美國信貸市場 ETF 近日就出現 5%-15% 的下挫。

上週公布的美國請領失業金人數，達到史上最高的 320 萬人，此一數據還未反映當前的停工情況。

Robertsen 指出，經濟將受到影響的全部範圍仍然未知，股票和信貸市場仍然面臨著來自收益、降級和監管變化的巨大風險。

他表示，如果現在就認為已經度過最壞的情況，恐怕為時過早。

State Street 多資產策略師 Daniel Gerard 同意，還需要更多來自企業的訊息，才足以判斷是否低點已過。

他指出，公司獲利情況，是市場最基本的驅動力。央行及財政刺激政策，固然化解了部分市場的擔憂，喚回一些參與者，但這不代表股市就會繼續轉強。