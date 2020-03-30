清明後的台股行情如何布局？

新冠肺炎疫情持續，但各國股市卻是陸續反彈，萬寶週刊王榮旭分析師表示，股市是領先指標，對於後市會提前反應，目前來看最壞狀況可能已過，未來表現可期。

市場跡象暗示最壞狀況已過 反彈訊號浮現

萬寶週刊王榮旭分析師表示，新冠疫情在歐美大爆發，美國的確診人數超越中國、衝上全球最高，但是美股道瓊指數上個星期大漲了 2462 點、漲幅達到 12.84%，英德法股市也反彈接近月線，美元指數也從 102.99 高點回落、周線大跌了 3.57%，可能已經暗示最壞狀況已過。

股市是領先指標，在疫情衝擊下早就大跌反應，大多數的經濟數據都屬於落後指標，後面經濟數據不佳市場已有所預期，對於股市殺傷力不大了。

目前唯一不確定的是疫情何時由高峰迴轉、緩和下來，第一波疫情在中國封城封省之後和緩了，第二波疫情在歐美爆發，但現在也採取封城手段，理論上疫情也會和緩下來才對，如果是這樣的發展，股市也必然會事先反應。

這波的反彈行情不可以小看，台股有相對的優勢，第一波疫情台股身處於風暴中心，卻能全身而退，未來經濟復甦的時候將會領先受惠。

今年以來外資大賣台股超過 5000 億元，但新台幣只有小貶 1~2 角，要嘛就是外資沒將大部分的資金匯出，要嘛就是代表台灣經濟實力堅強。台股與匯率一向有連動的，台幣升值、台股就漲；台幣貶值、台股就跌。這一次台股大跌 3000 多點，台幣幾乎沒有貶到，意味著相同的錢可以買到更多數量的股票，這就是利多。

隨著美國以及中國等各國大幅度降息，市場資金充沛，短線只是受到疫情影響，終將對股市產生推升效果。

上周五台股挑戰萬點沒有過關，今天台股開低走高，上有鍋蓋、下有鐵板，代表行情短線陷入了箱型整理，量能委縮到只剩下 1200 多億，比上週的 1800 億大減 1/3，意味著籌碼逐漸安定，對股市是好事。

個股利空似乎也在鈍化中，報傳台積電 (2330-TW)3 奈米延後試產，台積電今日開低走高，跌幅從 4% 減半，到收盤只跌 2%；另外也傳出印度停工，導致聯發科(2454-TW) 大傷，結果聯發科從跌 17 元，到收盤的時候只跌 3.5 元，利空不跌就是反漲的訊號了。

5G 佈建支撐供應鏈營收 相關設備廠後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師指出，清明連假後將陸續公布 3 月營收，現在不只找跌過頭的股票，還要找 3、4 月營收好的股票。中國 5G 基站加速推動，基站的超前佈建對於供應鏈有利，散熱模組的泰碩 (3338-TW)，以及 CCL 的聯茂 (6213-TW)，3 月業績估計會比 2 月大增。

泰碩是中興 5G 基地台散熱模組的主要供應商，估計今年全年 EPS 6~6.5 元，比去年的 3.38 元大幅成長；而聯茂掌握中國兩大電信設備商訂單，加上打入歐系電信設備商供應鏈，估計今年 EPS 上看 10~11 元，本益比只有 12~13 倍。

3 月份國際股災以來，泰碩融資大減 5000 多張、投信大買 8000 多張；同期，聯茂融資大減 1500 多張、投信則大買 5000 多張，籌碼都由融資散戶流回法人手中，後市看好。

而 5G 基站也大量消耗 ABF 載板，其中南電 (8046-TW) 消費性電子比重僅佔二成，主力產線放在伺服器及 5G 基站等需求上面，今年上半年訂單能見度很高。

ABF 載板龍頭欣興 (3037-TW)，資本支出從 171 億元大增四成來到 240 億元，如果對未來客戶訂單沒有明確掌握，怎麼會在這節骨眼上面擴增產線，後市值得大家追蹤。

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