台股驚驚跌 手上的ETF可能不配息嗎？

受到疫情衝擊，台股 3 月加速趕底，一度殺到 8523 低點，連帶國內熱門配息型 ETF 重挫，甚至數檔相繼跌破發行價，若股市空頭持續，投資人憂心會領不到配息，其中又以元大高股息 (0056-TW) 最受關注。元大投信解釋，只要持有成分股有配息，就會配發。

元大投信指出，之前部分 ETF 的配息機制，是沿用先前共同基金的收益分配模式，因此有淨值如果低於發行價格將不配息的問題，但後續公開說明書規範已經修訂。包括元大高股息、元大台灣 50(0050-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)，只要持有的成分股有配發股利，該檔 ETF 就會依信託契約規定予以配發。

事實上，投資人的擔心其來有自，翻開 ETF 公開說明書，明確指出配息條件之一是「每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額淨值不低於發行價格」，但後面也補了一句「經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。」

簡單來說，就是當 ETF 淨值低於發行價格「可能不配息」。但即使股市持續下跌，基金公司配息的機會還是很高，因為投資人買進配息型 ETF 就是為了長期穩定的現金流，如果終止配息，恐導致大量長期買盤流失，基金規模因而大幅縮水，基金公司並不樂見。

元大投信表示，今年的配息是來自去年的獲利，而去年台灣企業的獲利表現不錯，投資人仍可以期待配息。至於今年，第一季才剛要結束，建議投資人持續關注疫情發展，以及後續企業復工和獲利表現。