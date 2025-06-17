〈美股早盤〉美零售數據疲弱、中東衝突擔憂再起 主要指數開低

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-17 22:09

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美股主要指數周二 (17 日) 開低，美國疲弱的經濟數據和中東風險升級的擔憂推動股市下跌、債市上漲。川普強調希望看到衝突「真正結束」而非單純停火。目前以伊衝突已持續第五天。

〈美股早盤〉主要指數開低、中東局勢升級擔憂再起，推動油價恢復漲勢。(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數下跌近 133 點或近 0.31%，那斯達克綜合指數跌逾 130 點或近 0.66%，標普 500 指數下跌 0.36%，費城半導體指數幾乎持平約漲 0.03%。

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在聯準會 (Fed) 決策會議前夕，美股在疲弱的零售銷售數據公布後，盤中跌幅一度擴大。避險情緒主導市場，美國公債終止連續兩日跌勢，美元指數變化不大，黃金小幅上漲。

受到汽油銷售下滑和對經濟前景不安情緒的拖累，美國 5 月零售銷售下降 0.9%，甚至超過道瓊共識預期的 0.6% 跌幅，此次下滑延續了 4 月 0.1% 的跌勢。

其他經濟數據方面，根據美國勞工統計局 (BLS) 數據，進口價格持平，而預期為下跌 0.1%，出口價格下跌 0.9%，而預期為下跌 0.1%。

eToro 的 Bret Kenwell 指出：「由於貿易政策的持續影響，投資者仍應預期經濟數據會出現一定程度的波動。」他補充說：「目前經濟和消費者表現尚可，但已出現脆弱跡象。這可能會在今年下半年帶來風險，特別是如果我們看到就業或支出進一步放緩的話。」

市場認為，只要油價漲勢被證明是暫時的，不會大幅推高通膨，聯準會就有可能為疲弱的消費者支出數據在年底前降息。

截至台北時間周二（17 日）21 時許：

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤股價下跌 1.45%，至每股 795.84 美元

禮來周二同意收購美國生技公司 Verve Therapeutics，最高收購價達 13 億美元。該公司正尋求利用基因編輯技術預防動脈阻塞，這是禮來在心臟病領域建構產品線的最新動作。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 0.13%，至每股 701.00 美元

根據《CNBC》周二報導，富國銀行 (WFC-US) 重申對 Meta Platforms 的「加碼買進」評級，稱 WhatsApp 加入廣告，讓旗下平台變現的消息是該公司下一個產品周期的正面指標。

Nike (NKE-US) 早盤股價下跌 1.80%，至每股 60.79 美元

摩根士丹利 (MS-US) 將 Nike 目標價從 70 美元下調至 61 美元，並從「中性」評級變得「略微更加負面」。分析師未看到正面的需求訊號，並認為創新不足。好消息可能只是投資人對該股已經相當悲觀。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月零售銷售報 - 0.9%，預期 -0.6%，前值 - 0.1%

美國 5 月核心零售銷售報 - 0.3%，預期 0.2%，前值 0.0%

美國 5 月剔除汽油與汽車的零售銷售報 - 0.1%，預期 0.1，前值 0.2%

美國 5 月工業生產月增率報 - 0.2%%，預期 0.0%，前值 0.1%

美國 5 月產能利用率報 77.4%，預期 77.7%，前值 77.7%

美國 5 月製造業生產月增率報 0.1%，預期 0.1%，前值 -0.5%

華爾街分析：