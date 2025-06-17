鉅亨網編譯段智恆 2025-06-17 21:20

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有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 周二 (17 日) 撰文指出，雖然近期看到通膨數據逐漸降溫，但在川普政府推動關稅政策、引發價格不確定性之際，聯準會 (Fed) 官員們傾向維持利率不變，等待進一步觀察經濟走向。決策者眼下最關心的，是「通膨預期是否會失控」與「就業市場是否出現疲軟」，並權衡兩者哪一項風險對經濟更具破壞性。

通膨降溫聯準會降息仍不積極？Fed傳聲筒點出背後理由(圖：REUTERS/TPG)

通膨預期牽動貨幣政策走向

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儘管近三個月的物價上漲速度已明顯放緩，Fed 官員對於 3 月以來陸續公布的加徵關稅措施仍保持高度戒備，擔憂會扭曲民眾與企業對通膨的心理預期。Fed 關注的「通膨預期」並非具體數據，而是反映在消費者、零售商、房東與勞工等對未來價格與薪資的行為反應中。

若企業預期成本將上升，可能會提前調漲售價，租金亦可能隨之增加。若勞工預期生活成本升高，將更積極要求加薪。反之，若預期通膨長期穩定，則有助於壓抑實際價格漲幅。瑞銀 (UBS) 經濟學家 Alan Detmeister 形容：「當大家都預期通膨會上升，那它就真的會上升，這正是 Fed 最擔心的事。」

近期通膨預期出現分歧訊號。密西根大學調查顯示短期與長期通膨預期在春季曾大幅跳升，但之後因部分關稅延後實施而稍有回落；紐約聯準銀行的消費者預期調查則顯示升幅相對溫和。市場交易推估的預期通膨則顯示未來一年通膨略升，但中長期仍平穩。

通膨與就業拉鋸戰中 Fed 選擇觀望

Fed 當前的兩難，在於究竟該優先處理通膨預期失控的風險，還是面對潛在的就業市場疲軟。Fed 不希望重演 2021 年誤判通膨為「暫時性」的錯誤，因此寧可謹慎行事。Eastspring 投資首席經濟學家 Ray Farris 指出：「如果預期通膨失控，Fed 就算不動作，也應該感到不安。」

但並非所有官員看法一致。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 就認為，關稅導致的物價上漲可能只是一次性衝擊，不至於讓企業長期調漲價格。他坦言自己對這樣的判斷也曾猶豫：「我是不是又在玩火？看起來確實有點像。」但他指出，與 2021 年相比，目前經濟過熱程度較低，勞動市場與房市並未過熱，聯邦刺激支出與超低利率也已退場。

此外，華勒對消費者調查的可靠性持保留態度。他指出，即使人們預期物價會上漲，但在目前缺乏強勁薪資成長的情況下，勞工恐怕更擔心的是能否保住工作，這也使得通膨循環不易自我強化。

市場對 Fed 政策分歧增大

Fed 官員一致認為，將通膨控制在 2% 目標之下的努力不容鬆懈，特別是在經歷 2021–2023 年價格快速上漲後，市場對價格波動的敏感度仍高。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 強調，「過去五年已改變人們對通膨的感知」，現在即便是年輕族群，也與年長者一樣預期未來價格仍會上漲。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則指出，川普政府關稅措施的推行節奏反覆變動，使得市場難以形成清晰預期。「關稅如果是一次性公布，市場會知道如何應對；但現在每周都可能有新變化，反而讓人產生心理層面的恐慌。」