〈分析〉市場瘋搶安全資產的亂象：貨幣市場基金拒絕新資金進入

全球最大的資產管理公司之一，富達 (Fidelity Investments) 週二 (31 日) 宣布，旗下 3 檔貨幣市場基金 (Money Market Fund) 將不接受新的現金進入，以保護現有股東的收益，而這則市場訊息背後，體現的其實是疫情危機之下，投資人對「安全資產」的瘋狂追逐。

疫情爆發前市場已瘋搶短債

事實上早在 3 月資產市場崩跌之前，美國短期國債市場就開始出現短缺的跡象。這並不令人意外，因為當時流動性危機已經出現，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 被迫推出「非 QE」做法，試圖以更為隱密的方式穩定市場。

就在人們還在了解短債的短缺情況之際，美國疫情爆發，市場追逐現金或類似現金的安全資產，短天期的國庫券就成為競逐標的。因此，即使聯準會信誓旦旦表明不追求實施負利率，但 3 個月國庫券的殖利率仍然跌破零，而來到負值。

短債供應預期 (圖表取自 Zero Hedge)

對散戶投資人來說，他們將資金投入購買短債的貨幣市場基金，以維持安全。媒體報導，富達關閉新資的 3 檔基金，在這個月的資產就暴增逾 230 億美元。

短缺讓購買短債變得困難

富達指出，限制新資金的流入，有助入減少購買新的短債。因為這些短債的殖利率過低，將稀釋現有股東的收益。

截至週一，Fidelity Only Only Money Market Fund、FIMM Treasury Portfolio 和 FIMM Treasury Portfolio，3 檔貨幣市場基金累計資金達 855 億美元。

貨幣市場基金持有資產大增 (圖表取自 Zero Hedge)

Resource America 資源信貸收入基金投資經理 Mike Terwilliger 表示，在 1 個月前市場暴跌之前，短債殖利率已經很低，在聯準會降息至零利率之後，增量投資變得更為困難。

市場氣氛隨時可能轉向

不過，情況仍可能突然逆轉。美國財政部預計在 48 小時內，出售超過 2500 億美元的短期公債，這意味著目前雖然市場由需求面主導，但很快投資者會因為大量釋出的供給面，而感到憂心。

明顯的變化就是，儘管週二大部分 3 個月期國庫券的曲線仍處於負利率區間，但僅僅 24 小時後，它又回到了正區間。

短債殖利率突漲 (圖表取自 Zero Hedge)

法國興業銀行美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示，在美國國會通過 2 兆美元刺激方案之後，預計將有大量美國國庫券發行，從而改變市場—在供應激增之下，貨幣市場基金將更願意吸收額外的現金。

但這時候也代表，美國財政部即將負債累累—投資人將重新考量，到底投資貨幣市場基金還是黃金，是現階段更好的選擇。