小摩：流動性問題未解 美國貨幣市場壓力可能再度惡化

摩根大通 (JPMorgan Chase) 表示，儘管聯準會 (Fed) 向金融體系投放巨量資金，但上個月造成美國短期借款利率飆升的貨幣市場壓力，仍未能解決，到年底時恐怕還會進一步惡化。

由駐紐約分析師 Joshua Younger 領導的摩根大通團隊指出，聯準會已經注資數十億美元，但上週資金壓力仍在增加，並且沒有任何逆轉跡象。

報告中說：「我們建議將這些變化，理解為這暴露出聯準會針對其公開市場操作問題所選擇的解決方案的局限性。」「隨著年底來臨，我們認為，形勢可能變得更糟。」

聯準會自 10 月 15 日開始，每月購買 600 億美元的美國國債，以進一步控制基準利率。自 9 月 17 日以來，他們還一直在進行隔夜市場回購協議或回購操作，以平息貨幣市場亂象。

摩根大通認為，這些業務直接迎合了一級交易商 (可以直接與 Fed 購買與借貸的銀行)，但非一級交易商則幾乎沒有額外的流動性，而這些交易商才是回購市場上最嚴重的壓力來源。

摩根大通指出，聯準會回購計畫的成功，取決於傳遞了多少流動性，但是規定銀行必須持有多少資本以防止損失的法規，限制了一級交易商向非一級交易商提供流動性的能力。

流動性的短缺導致 9 月殖利率飆升，並使利率超出了聯準會的預期範圍。摩根大通認為，向銀行系統提供的新的永久性準備金面臨同樣的問題，同時受到資產負債表和日內流動性需求的約束，而正是它們最初引發了問題。

在摩根大通之前，美銀美林和高盛也發出了類似警告，並將 9 月份的融資壓力歸因於金融危機後銀行監管等因素。

摩根大通表示，隨著年底融資壓力增大，聯邦基金利率和回購利率之間的差距，可能在 12 月份擴大，投資人可以利用期貨市場預做準備。