〈鉅亨看世界〉美國求償武肺有勝算？

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球引爆，美國有愈來愈多的企業及個人興訴要向中國政府求償，美國人認為，中國向世界衛生組織 (WHO) 告知疫情的動作過為遲緩，也因怠忽通報義務而導致感染範圍擴大，主張中國負有國際性的賠償責任，美中兩國也在武漢肺炎傳染源的問題上針鋒相對，然而站在國際法的角度上，又真有辦法向中國求償嗎？

美國佛羅里達州在今年 3 月，有企業及個人興訴向中國政府求償。另外，在德州與內華達州也同樣出現類似動作，皆以健康或經濟損失為由，向中國政府請求鉅額賠償。

惡名昭彰的武漢肺炎就如同其名，一般被認為是發源自中國湖北省武漢市。根據該市衛生健康委員會說法，首個案例是發生在 2019 年 12 月 12 日。然而 WHO 表示，駐中代表處在事發經過 19 天後，才接獲通報得知有原因不明的肺炎發生。

中國當局在一開始時強調，沒有人傳人的感染情事。傳出多人感染的華南海鮮市場，則是在 2020 年 1 月 1 日封鎖。美國方面有意見認為，都是中國在疫情的初期階段太晚採取行動，才會引發疫情的全球大流行。

〈鉅亨看世界〉中國延報疫情 美國求償有勝算？ (圖片：AFP)

中國領導部也在 2020 年 2 月 3 日表示，在因應上有不足之處，有必要進行補強。也等於承認在初期的作法上有漏洞。接著，湖北省委、武漢市委書記也在 2 月 13 日雙雙下台。

如果中國在初期階段的行動有所延誤，就違反了 WHO 憲章所規定之「國際衛生條例」的通報義務。該條例規定，若發生可能危害全球公共衛生的緊急事態時，必須向 WHO 進行通報。時間訂在「評估後的 24 小時內」，且須適當的提供相關資訊。

該條例涵蓋了霍亂、鼠疫，以及黃熱病，又於 2005 年的修正條例加入了所有的感染症。這也是因為中國在 2003 年的 SARS 疫情中，因應速度過慢所致。

在國家責任歸屬的認定上，則牽扯到是否與聯合國的國際法委員會 (ILC) 正推動法制化的國際慣例法有所衝突。

ILC 在 2001 年通過的條文案裡明記，有責任的國家，因在國際間的違法行為而造成損害時，負有完全的賠償義務。而且就算是地方政府的違法行為，國家也負有賠償責任。賠償形式又有「恢復原狀」、「金錢賠償」，以及「陳謝」等。

日本早稻田大學的國際法教授萬歲寬之認為，若無法針對損害來證明因果關係，就難以請求金錢賠償。也必須證明對方明明具有科學上的知識，卻怠於留意。還須證明美國人等罹患武漢肺炎，是與前述的不作為有關。

教授認為，就算中國政府違反了國際衛生條例的手續規定，頂多也只能要求他們不要再犯。

ILC 所通過的條文案，對各個國家並不造成約束力。就算要向國際法庭 (ICJ) 提訴，也是以中國同意為前提來辦理。這也是相關訴訟為何會選在美國提訴的主因。

提到國家責任，除了司法問題外，更牽涉到外交上的拉鋸。部分案例就是透過外交途徑來獲得解決，也有經濟援助取代金錢賠償的例子發生。

萬歲寬之教授認為，與其追究責任，各國在聯合國或 WHO 會議上進行彼此的意見交換，取得寶貴建議才是比較實際的作法。嚴懲壞蛋的思維，在國際社會上是行不通的。