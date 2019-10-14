投資人湧向貨幣基金 規模創2008年來新高

投資人湧向「類現金」資產的貨幣市場基金規模，正創下 2008 年金融危機時代雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 倒閉以來的最高水平。

據美銀美林數據顯示，過去 6 個月，貨幣市場基金已經吸收了 3220 億美元，創下 2008 年下半年以來最快的速度，累計資產總額接近 3.5 兆美元。

藍：2 年期美債殖利率 黃：貨幣市場基金流入 / 流出量 圖片：美銀美林

除 4 月外，今年以來每個月貨幣市場基金皆有資金流入，在過去股市因各種問題而掙扎不止之際，10 週中有 9 週貨幣市場基金規模出現明顯成長，而市場之所以紛紛進入「類現金」資產的貨幣市場基金，主要原因即為美中貿易戰及美國經濟放緩。

貨幣市場基金總資產現在正處於 2009 年 9 月來最高水平，分析師認為，自美中貿易戰爆發以來，使得股票市場風險明顯加大，而在沒有什麼資產是安全的情形下，故投資人湧入貨幣市場來進行保本。

保德信金融首席市場策略師 Quincy Krosby 即表示，無論是在美國政治、美中貿易戰，還是美國經濟正出現放緩，這些問題都讓資金快速流入貨幣基金市場。

但市場資金流入貨幣市場，後市或許不一定看壞。

保德信金融首席市場策略師 Quincy Krosby 分析，投資人或許可以持反向看法來看待市場資金流入貨幣市場之現象，因為當貿易戰休戰後、股市真正穩定下來時，這些資金將會重新流入股市。

Quincy Krosby 說道：「從反向角度來看，這將有助股市。」