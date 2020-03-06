市場啟動劇烈震盪模式 但投資者顯然還沒繫好安全帶？

全球金融市場近期持續動盪劇烈，美股本周暴漲暴跌，每天震盪幅度都在千點之上，安聯全球投資組合經理 Mike Riddell 發出預警，市場還未對武漢肺炎 (COVID-19) 嚴重疫情做好準備，而動盪才剛開始。

Mike Riddell 表示，市場反應疫情的速度雖然驚人，但只是從原來的無風險定價轉變成中等風險，「我們認為市場波動率還會再拉高」。

過去一個月來，市場面臨美債殖利率屢創新低、股市暴跌、貨幣市場波動加劇及美國聯準會緊急降息帶動的各國央行降息潮，但 Riddell 旗下的戰略債券基金績效仍跑贏了 98% 的同業。

Riddell 認為，近期市場的反應仍然太溫和了，預期未來市場動盪將長達好幾個月，目前正利用期權來押注更多來幾總部位於倫敦的安聯保險經理已經準備好迎接幾個月的市場波動，並認為聯準會很有可能降息至接近零利率，而短期美債殖利率將加速下跌。

Riddell 說，全球經濟數據可能在未來數周甚至數月真正下降，投資者將意識到即使央行降息也無法治癒疫情，貨幣和企業債等市場仍需進行修正。

歐元兌美元的一年隱含波動率在 2 月底攀升至 2019 年中以來新高後，已回落至過去一年的平均水平 6% 左右，仍處於歷史低檔區，Riddell 表示，一月時，通過期權加碼押注匯率波動的部位非常便宜。

歐元兌美元的一年隱含波動率近期急升，但仍處於低檔。(來源：Bloomberg)

Riddell 近期雖減碼押注歐元兌美元波動率，但他認為歐元區經濟已經處於衰退，並預計如果情況惡化，匯率波動率將再升高一倍。儘管美國和英國的公債殖利率接近新低，但仍非底部，並透過掉期和期貨在美國殖利率曲線走陡中擴大部位。

Riddell 說，儘管武漢肺炎致死率仍低，但疫情隔離將造成全球實質性經濟和金融市場的損失，並認為從現在起，情況將變得更加糟糕。

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