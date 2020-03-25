穆迪：金融市場動盪讓美國退休基金2020財年虧損近1兆美元

今年全球金融市場的大跌讓美國的州和地方政府退休基金帶來了壓力，其中許多基金就快要無法支付公部門員工的未來退休金。

穆迪投資者服務公司 (Moody’s Investors Service) 分析師週二 (24 日) 發布的報告顯示，消防員、警察和公務員系統的退休金回報率受到嚴重打擊，可能反過來危及必須採取行動的地方政府財務狀況。

穆迪副總裁 Tom Aaron 在報告中說：「我們估計美國最近的公共退休基金投資損失接近 1 兆美元，這將嚴重加劇許多政府已經面臨的退休金負債挑戰。」

自金融危機以來，市政債券分析師就對此表達高度擔憂，他們擔心經濟衰退後公共退休金資金水平下降可能會損害市政當局的整體信譽。

穆迪估計，截至 3 月 20 日，公共退休金計劃在 6 月 20 日結束的財政年度中平均投資損失達約 21%。

股票方面，標普 500 指數今年以來下跌超過 24%，道瓊工業平均指數同期跌幅超過 27%。美國主要股票指數週二成功收復部分虧損，原因是人們預計國會將很快通過一項財政刺激方案。

州政府和地方政府的退休基金管理人也對低利率問題傷透腦筋。

一方面，美國國債殖利率的下跌提高了退休基金固定收益投資組合的價值，這些退休基金是金融市場普遍的支撐力量。

但它也透過降低公共退休基金的平均債券投資回報，從而擴大了整體負債，迫使退休基金管理人不得不依靠動盪的股票市場和其他風險資產來彌補這一缺口。

根據 Tradeweb 數據，10 年期美國國庫券殖利率週二收於 0.813%，低於年初的約 1.91%。

10 年期美債殖利率走勢

穆迪強調，市場仍有反彈的潛力。但是如果股票和其他風險資產未能大幅反彈並收復跌幅，公共退休金計劃受到的財政打擊可能會給地方和州政府帶來沉重的負擔。

Aaron 指出，「在投資市場沒有明顯的反彈情況下，2020 年的退休基金投資損失將代表一個重要的轉折點，由於負債的增加和遞延成本的能力降低，部分州和地方政府的退休基金信貸風險將更為凸顯。」