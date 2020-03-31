〈美股盤後〉本週開局良好！最後一小時全力衝刺 四大指數齊漲逾3%

美股本週開局良好，週一 (30 日) 醫療保健和科技股領先大盤，費半指數表現不俗，即便油價跌至 18 年低點，能源股也加入上漲行列，尾盤最後一小時買盤持續衝高，終場四大指數齊揚 3% 以上，道瓊收漲近 700 點。

道瓊 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

美國將「保持社交距離」的防疫措施將延續到 4 月 30 日，確保平穩度過接下來兩個禮拜的疫情高峰期，美國總統川普表示，希望到 6 月初能見到美國走向復甦。

美國聖路易聯邦準備銀行 (St Louis Federal Reserve Bank) 分析師週一 (30 日) 預估，疫情可能導致美國第二季失業人口飆 32.1% 至 4700 萬人，遠遠超越 1930 年代經濟大蕭條的歷史高位。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 202 多個國家，目前有超過 75.5 萬人染疫，至少 36200 人死亡，美國有 14.8 萬例確診，2599 例死亡，義大利和西班牙的確診數也超越中國。

週一 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 690.70 點，或 3.19%，收 22,327.48 點。

標普 500 指數上漲 85.18 點，或 3.35%，收 2,626.65 點。

那斯達克指數上漲 271.77 點，或 3.62%，收 7,774.15 點。

費城半導體指數上漲 56.56 點，或 3.80%，收 1,545.31 點。

標普 11 大板塊集體齊升，醫療保健 (+4.67%) 領軍大漲、其次為資訊科技 (+4.23%) 和必需消費品板塊 (+3.90%) 。

科技五大巨擎同步揚升。微軟 (MSFT-US) 雲端服務大爆發，使用率大增 775%，激勵微軟週一股價狂飆 7.03%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.85%；臉書 (FB-US) 上漲 5.84%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.36%；。

道瓊 30 檔成分股僅波音 (BA-US) 慘遭滑鐵盧大跌 6%，強生 (JNJ-US) 領軍暴漲 8.00%。

默克藥廠 (MRK-US) 暴漲 7.28%；開拓重工 (CAT-US) 暴漲 5.95%；沃爾瑪 (WMT-US) 暴漲 5.12%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.61%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.49%；高盛 (GS-US) 上漲 0.81%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.60%

費半成份股集體噴高。英特爾 (INTC-US) 暴漲 5.96%；AMD (AMD-US) 上漲 2.75%；美光 (MU-US) 上漲 2.39%；Nvidia (NVDA-US) 暴漲 5.09%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.99%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.66%。

台股 ADR 隨大盤走高，但疫情攪局導致台積電三奈米試產線裝設被迫延後，抑制台積電 ADR (TSM-US) 週一漲幅 (1.94%)；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 8.38%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.08%。

焦點個股

強生 (JNJ-US) 週一股價高飛。該公司和與美國衛生及公共服務部 (HHS) 旗下生物醫學高級研究與發展管理局 (BARDA) 合作，最快 2020 年 9 月候選疫苗將進行人體臨床研究，目標向全球提供超過 10 億劑疫苗。

雅培 (Abbott Laboratories) (ABT-US) 暴漲 6.41%。該公司獲得美國 FDA 緊急授權，推出快速輕便的新冠病毒檢測機，可在 5 分鐘內取得檢測結果，最快本週內將送出第一批測試機予醫療及護理人員使用。

隨著疫情促使在家辦公成為常態，全球筆電需求水漲船高。伯恩斯坦等華爾街多家投行評價，英特爾有疫情的最大保護傘，高階 CPU 市場的潛在反彈、該公司有強大的資產負債表、較低的估值、超大規模資料中心支出，都將對該個股有利。

華爾街分析

華爾街分析師預估，全球多數經濟體將遭遇衰退，出現高達 6 個月衰退寒冬。投行 Stifel 警示：「居家隔離和企業停工 30 日的前提下，儘管川普政府提出前所未有的刺激方案，但市場正開始陷入更嚴重的衰退中。」

AdvisorShares 首席執行長 Noah Hamman 表示：「上周美國會通過 2 兆美元紓困案以確保流動性，我們有了一定的把握，但隨著確診數持續攀升，市場總體情緒仍不穩定。」

IHS Markit 首席經濟學家 Nariman Behravesh 稱：「現在已經清楚的是，武漢肺炎疫情將導致非常嚴重的衰退，市場尚未消化復甦的速度、重啟供應鏈的速度將會很慢，並且資本支出可能會受到限制。」