經濟學家：歐洲、中國就業市場復甦速度 將超越美國

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於全球經濟造成衝擊，並重創各國就業市場，經濟學家表示，預期中國及歐洲就業市場的恢復速度，將會超越美國。

美國於上週公佈了截至 3 月 21 日的初領失業金人數，報 328 萬人。為了防止疫情的擴大，美國政府採取社交距離、以及禁止非必要外出等措施，因此，市場預期本週初領失業金人數將會持續攀升，達到 330 萬人。

Berenberg 經濟學家表示，就短期而言，美國及歐洲所受疫情衝擊的程度將不相上下，但是，由於歐洲政府採取的工資補貼政策，預期將可降低企業的裁員比例，因此，歐洲失業人口上升的幅度，將會比美國來得小。

在過去幾週，包括德國、英國、法國等歐元區政府，紛紛釋出員工補貼政策。舉例而言，英國首相強生 (Boris Johnson) 於日前宣佈，若企業繼續聘雇因疫情而無法正常工作的員工，則將補貼其 80% 的工資。

Berenberg 經濟學家指出，比起歐洲各國所採取的措施，美國政府為了防止企業解雇員工，所採取的的稅額扣抵政策，效用則相對較弱。

另外，各國所採取的封城及封鎖政策，將對供給及需求面皆造成重創，預期已開發國家的 GDP，將會於第二季面臨重大的衰退。

Berenberg 預估，在歐洲政府積極的補貼政策下，預期歐元區於第二季的失業率，將由 7.4% 上升至 10.0%，而美國則將由 3.5% 大幅攀升至 11.6%。

除此之外，由於歐洲企業持續聘用員工，預期在疫情受到控制之後，經濟活動恢復的速度也會較快，因此，可避免因高失業率及需求萎縮，對於經濟所造成的長久性損害。

疫情於歐洲及美國快速蔓延，導致就業市場低迷，而中國則因疫情逐漸獲得控制，促使企業紛紛恢復正常的經濟活動，預期將刺激就業市場的回溫。