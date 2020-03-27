波音本週漲幅高達驚人的90%原因是？

為了緩和武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對航空業的衝擊，美國政府祭出 2 兆美元的財政刺激法案，在此激勵下，波音週四 (26 日) 波音 (BA-US) 大漲 13.80%，以每股 180.55 美元作收，成為道瓊 30 檔成分股中表現最佳的一支。

波音股價 (圖片: GOOGLE)

財政刺激

美國參議院週三 (25 日) 通過的 2 兆美元疫情紓困法案 Cares Act，有望援助受困的航空業，提振市場信心，使波音股價在過去四個交易日內飆出近乎 90% 的驚人漲幅。

不過小摩分析師 Seth Seifman 週四 (26 日) 推測，2 兆美元的刺激案中，航空業的救助細節相當少，其中用來援助美國企業的 5000 億美元，有 250 億美元用於航空業，而 40 億美元支援航空貨運，攸關國家安全的產業則被分配到 170 億美元，該項目中雖未提及波音，但波音是美國最大的國防承包商之一。

空頭回補還是已被超賣?

此外， Seifman 懷疑波音股價飆漲的部分原因為空頭回補，但這一可能性相對較小，儘管在低迷景氣中，波音的空頭餘額比率仍低於 2%，在過去四個交易日中，波音股票交易量超過 1.7 億股，賣空的股票僅有 1000 萬股。

分析師推測了另一原因和波音近期大跌有關。波音股票的相對強弱指標（Relative Strength Index）觸及十年多來最低水準，意味著在疫情引發市場不確定性，資金紛紛撤離下，波音陷入嚴重的「超賣」情形。

未來展望

Seifman 將波音股票評級評為「持有」，目標價為 130 美元，是華爾街最低目標價之一，潛在市值為 740 億美元。

他假設波音公司未來將創造最低 100 億美元的現金流，則公司自由現金流收益率將約為市值的 13%，而其他工業類股的這個比率遠低得多。

貝爾德 (Baird) 分析師 Peter Arment 也將波音評為「持有」，他預估其股票明年將以 12% 以上的自由現金流收益率穩定下來。

Seifman 和 Arment 預計波音 2021 年年度 EPS 約為 10.75 美元，他們的綜合目標價約為波音明年預期獲利的 12 倍，遠低於其他工業類股和標普 500 指數成分股。

波音在華爾街分析師的平均目標價約為每股 220 美元。大約是 2021 年獲利預期的 16.5 倍。

Cowen 航空公司分析師 Helane Becker 表示，波音預計於 5 月重新生產 737 MAX。