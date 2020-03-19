政府救助計畫看似利多 恐成利空 波音股價跌至7年新低

在新型冠狀病毒 (COVID-19) 大流行繼續衝擊航太產業之際，波音公司 (BA-US) 股價週三 (18 日) 跌至 7 年低點，因為這家航太鉅子獲納稅人救助的前景未能緩解投資人對其潛在流動性問題的擔憂。

Vertical Research Partners 分析師 Robert Stallard 表示，政府的救助絕非波音的靈丹妙藥，因為這將使該公司背負債務，並受到嚴格的監管監督。

波音公司股價交易下跌 17.92% 至 101.89 美元，為 2013 年 7 月 12 日以來的最低收盤價。交易量激增至 6160 萬股，而過去 30 天的平均交易量為 1180 萬股。

作為道瓊工業指數的成份股，波音股價週三下跌拉低道指 151 點。道指收盤下跌 1338 點或 6.3%。

波音公司股票在 3 月已暴跌 63.0%，可望成為有史以來最差的單月走勢，大大超過 2001 年 9 月創下的歷史最大單月跌幅 34.6%。

Robert Stallard 指出，「儘管帳面股價看起來很誘人，但還不到進場時機。我們認為，疫情對航太產業的影響尚未充分展露，而 2008-09 年的歷史證明，波音的估值很容易在變好之前更進一步下滑。」

儘管川普總統週二 (17 日) 表示，作為應對疫情爆發影響的「大型且重要的」刺激計劃一部分，「我們必須保護波音」，但波音股價仍在繼續下滑。另外，波音公司週二晚間表示，它期待獲得「至少 600 億美元」的政府援助，以協助航太產業應對疫情的負面影響，並表示正尋求獲得公共和私人流動性及貸款擔保。

Stallard 在給客戶的報告中寫道：「最終，我們認為美國政府將認為波音『大到不能倒閉』，但這可能不會給股票投資人帶來任何安慰。」

他說，雖然波音的流動性狀況「看來並不漂亮」，但政府的援助和公共市場將足以使該公司維持運轉。「但這可能會讓波音公司背負沉重的債務，使其無法有效競爭。」

鑑於波音公司的現金問題，Stallard 表示，波音公司暫停分紅是「合理的」，這將為公司每年節省約 47 億美元的現金。波音已經開始暫停股票回購。

波音公司目前支付每股 2.055 美元的股利。這意味著截至週三收盤，股息殖利率為 8.07%，而根據 Factset 數據，SPDR Industrial Select Sector ETF (XLI-US) 的殖利率為 2.93%，標準普爾 500 指數的殖利率為 2.54%。

Stallard 還指出，波音救助計劃的「道德風險」也類似於金融危機期間對銀行業的紓困。

他寫道：「這家公司在其網站上宣稱已回購 350 億美元的股票，並在過去 5 年中支付 150 億美元的股利。」「它還支付高管巨額薪資，並捲入兩次致命的空難。」

波音光是去年第 4 季就回購了價值 69.1 億美元的股票，並派發約 12 億美元的股利。2019 年，時任 CEO 的 Dennis Muilenburg 的總薪酬為 1425 萬美元，而「中層員工」的年度平均薪酬為 15 萬 8869 美元。

Stallard 表示，經由國會獲得救助不僅「棘手」，而且可能需遭監管監督，類似於救助銀行的不良資產救助計劃 (TARP) 所定義的嚴格措施。

他重申波音的評級為持有，同時將其目標價從 183 美元調降至 154 美元。