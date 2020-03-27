就看川普心意！傳美已決議切斷華為全球晶片供應

武漢肺炎疫情讓中美關係更加緊張，知情人士透露，美政府內閣高階官員同意採取新措施，限制華為全球晶片供應。

中美兩國因武漢病毒的傳播應歸咎於誰以及兩國驅逐記者的做法針鋒相對，在此背景下，美國高層再拿華為開刀。

根據提議變更的做法，使用美國晶片製造設備的外國企業必須先獲得美國許可證，才能向華為提供某些晶片。去年華為被列入美國黑名單，其供應商遭到限制。

消息人士透露，這項規則修訂旨在不讓複雜精密晶片銷售給華為，而非限制舊款、更商品化且廣放使用的晶片。

目前尚不清楚川普總統是否會批准這項修訂規則，川普上個月似乎反對該提案。

如果川普核准，該規定恐將重創華為以及台積電 (2330-TW)，因為台積電是華為旗下海思半導體 (HiSilicon) 主要晶片生產商。華為與台積電均沒有立即回應置評請求。

許多晶片製造商仰賴美國的設備製造商，例如 KLA Corp (KLAC-US)、Lam Research (LRCX-US) 和應用材料 (AMAT-US) 等。

設備製造商沒有立即回應置評請求。



消息人士透露，美國各機關官員週三召開修正《外國直接產品規則》的會議時做出此決議。該規則規定，某些基於美國技術或軟體製造的外國磣品必須遵守美國法規。

與會者可能包括國安會 (NSC) 高階官員，以及美國國務院、國防部、能源和商務部的高階官員，但全數未回應置評請求。