Cramer：波音需要美政府出手相救!

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 週三 (18 日) 呼籲美國政府，向美國波音和受疫情衝擊的航空業提供援助，並表示波音已陷入迫在眉睫的流動性緊縮危機中，若政府再不回應的波音的 600 億美元請求，波音很可能面臨「零現金」的困境。

週三 (18 日) 波音股價暴跌 17.92%，收 101.89 美元，為 2013 年 7 月 12 日以來的最低收盤價。

波音股價 (圖片: Google)

從去年 3 月開始，波音持續陷入 737 MAX 客機停飛的窘境，今年又遇上武漢肺炎 (COVID-19) 爆發，全球多家航空公司大砍航班，使得波音股價一落千丈，自今年 2 月 19 日以來狂跌超過 70%。

本月波音股價累計下滑超過 63%，為單月史上最慘跌幅，也成了週三道瓊工業指數表現最差的成份股。

波音在準備讓 737 MAX 復飛之際，獲得多數銀行貸款，以解決現金流緊縮問題，CNBC 上週報導，波音已計畫提前將 1 月份獲得的 138 億美元貸款總額全數提出，以因應疫情衝擊。

Cramer 週三 (18 日) 表示:「波音若沒有得到美國政府的援助，將用光手頭現金。」他認為，波音身為美國最重要的企業之一，如果無法維持償債能力，很多事情都會變調。

波音表示，美國政府援助的資金將會用來維持維持波音供應鏈的穩健，而波音擁有超過 1.7 萬個供應商，供應鏈有超過 200 萬多名員工。

Cramer 補充道，政府若決定對企業伸出援手，應該入股這些公司，這裡指的不只波音，也包括其他航空公司。

國際航空運輸協會（IATA）預測，航空業者手頭現金正快速消失，75% 業者手邊足以應付固定支出的資金最多只能撐三個月。IATA 表示，航空業迫切需要高達 2000 億美元的金援，來度過景氣寒冬。