波音呼籲美國政府提供航太製造業600億美元援助

波音公司 (Boeing)(BA-US) 週二 (17 日) 呼籲美國政府，向陷入困境的美國航太製造業提供 600 億美元援助，因為產業正因武漢肺炎 (COVID-19) 疫情面臨巨額損失。

受疫情對航空業的影響，波音正面臨迫在眉睫的流動性緊縮危機，先前已傳出他們希望爭取數百億美元的美國政府貸款擔保和其他援助。

波音發言人 Gordon Johndroe 表示，公司支持提供至少 600 億美元的公共和私人流動性，包括給航太製造業的貸款擔保。

波音是美國最大的國防承包商，也是全球最大的兩家飛機製造商之一，這家公司正努力應對 737 Max 的兩次致命墜機事故後，面對的停飛及飛機訂單減少與減產等危機。美國總統川普先前表示，他的政府將支持波音。

波音週一證實，正在與美國政府就短期支持進行談判，波音指出，通常公司收入的 70%，流向其 1.7 萬個供應商，如果沒有立法和適當的政策，美國的航空製造業可能會崩壞。

波音股價近期一直下挫，本月下跌近 55%，週二收於 4 年低點 124.14 美元。

由於疫情打擊了航空旅行的需求，使近年來一直大肆購買飛機的航空公司爭相削減成本。包括達美航空、美國航空和聯合航空在內的全球航空公司，都盡量減少購機支出，也連帶打擊了波音及其歐洲競爭對手空中巴士。

波音表示，提供給該公司的任何流動資金，都將用於支付給供應商，以維持供應鏈的健康。一位發言人說，公司目前不打算裁員、更改股息或調整高管薪水。