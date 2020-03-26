〈美股盤後〉波音領軍狂奔 美股最後1小時急跌 道瓊自2月來首度連續收紅

美國參議院於週三 (25 日) 宣佈，就規模 2 兆美元的經濟刺激法案達成協議，並且該法案有望在周三晚間通過，四大指數開盤延續昨日漲勢、波音與能源股領軍一路衝高，道瓊一度飆逾 1300 點。

然而，尾盤時段傳出，三名共和黨員要求修正鼓勵企業裁員的失業保險措辭，民主黨參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 表態將阻饒該法案通過，要求對 5000 億美元的企業補助提供更嚴格的監管條件。

美股四大指數在最後一小時收斂漲幅，科技晶片股急速下跌，道瓊收漲近 500 點，自 2 月份來首度連續兩個交易日收紅。

全球染疫情況。(圖片：CDC)

全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球，目前有超過 44.1 萬人染疫，至少 20,499 人死亡，美國有 55,568 例確診，809 例死亡。

世衛組織秘書長譚德塞稱，新冠病毒是第一公敵，最終死亡人數取決於各國未來的行動。

英國查爾斯王子染疫、英相強生稱，有 40 多萬志願者加入抗疫行列、西班牙副首相中鏢，西班牙死亡人數超過中國、溜冰場變成停屍房。沙烏地阿伯嚴格執行宵禁，阿聯酋停飛所有客運航班。國際奧委會稱，非洲確診激增，因此延後東奧。

週三 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 495.64 點，或 2.39%，收 21,200.55 點。

標普 500 指數上漲 28.23 點，或 1.15%，收 2,475.56 點。

那斯達克指數下跌 33.56 點，或 0.45 %，收 7,384.30 點。

費城半導體指數下跌 19.26 點，或 1.29%，收 1,472.57 點。

標普 11 大板塊漲跌互見，工業 (+5.29%) 領軍大漲、其次為房地產 (+4.50%) 和能源板塊 (+4.49%)；通訊服務 (-1.58%) 領跌，再來是資訊科技 (-0.28%) 和必需消費品 (-0.17%) 板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全數下跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.55%；臉書 (FB-US) 下跌 2.96%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.80%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.96%。

道瓊 30 檔成分股多收高，波音聲勢浩蕩漲逾 24.32%。

聯合技術 (UTX-US) 暴漲 10.87%；Nike (NKE-US) 暴漲 9.24%；美國運通 (AXP-US) 暴漲 7.28%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 暴跌 8.42%；雪佛龍 (CVX-US) 暴漲 5.22%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 4.69%；高盛 (GS-US) 上漲 1.00%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.73%。

費半成份股盡數收低。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.18%；AMD (AMD-US) 下跌 3.44%；美光 (MU-US) 下跌 1.78%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.43%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.91%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.64%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.25%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 5.19%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1%。

焦點個股

業界傳出，台積電 (2330-TW) 5 奈米 A14 處理時程將延後「一至二個季度」，導致蘋果 iPhone 12 也延後推出，但小摩週三 (25 日) 發布報告反駁，問題不是台積電而是有其他因素，而且新機頂多延後 2 個月上市。

波音正向美國政府尋求 600 億美元的財政援助，據傳美政府可能入股波音紓困，但該公司週三表態拒絕這種援助。波音 (BA-US) 週三暴漲 24.32% 至每股 158.73 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週三股價上漲 6.78%。該公司和 SpaceX 跨領域製造呼吸器、洗手液等對抗新冠病毒。SpaceX 將周末自製的 75 副面罩和訂購的 100 套防護衣捐贈給洛杉磯醫院。

西方石油公司 (OXY-US) 週三宣布將進一步削減 2020 年的資本支出計劃後，其股價暴漲 11.52%。

經濟數據

美國 2 月耐用品訂單月增率初值報 1.2%，預估 - 1.0%，前值 - 0.2%

美國 1 月 FHFA 房價指數月增率報 0.3%，預估 0.4%，前值 0.6%

美國耐用品訂單月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

世界貿易組織 (WTO) 認為武漢肺炎疫情造成的經濟衰退，將比 2008 年金融海嘯還嚴重。華爾街引頸期盼刺激法案盡快投票通過，減輕武漢肺炎帶來的經濟衝擊。

Aberdeen Standard Investments 高級全球經濟學家 James McCann 說：「無論如何，這都是一個高額的刺激方案… 但它無法阻止的一件事就是即將到來的衰退，但它有望成為防火牆，以減緩這場危機在整個經濟中的蔓延，並嚴防吞噬金融體系。」

目前華爾街逢低買入的心態殷切，Saut Strategy 分析師 Andrew Adams 週三發布報告表示：「整體來說，確實有足夠的跡象表明，至少美股已形成或正在形成近期底部… 我不期望股市會高飛不回頭，但有上升潛力，現在就可以回到更中性的水平。」

華爾街預測，週四公布的失業給付人數有望激增至數百萬的歷史新紀錄。Grant Thornton 經濟學家 Diane Swonk 認為，明天的數據將是冰山一角，下週將可能會變得更糟。