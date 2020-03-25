比爾蓋茲：美國已錯失掌控新冠疫情的先機

微軟創辦人比爾蓋茲週二 (24 日) 在 TED Connects 中表示，美國已錯失掌控疫情的最佳時機，建議美國鎖國 6 至 10 週。

微軟創辦人比爾蓋茲週二表示：「美國已經錯過了在不鎖國的情況下掌控疫情的先機… 我們的行動不夠迅速。」

比爾蓋茲稱：「新冠病毒在去年 12 月中國武漢首次被發現，但到了 1 月份，美國理應早注意到了。」

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球，目前有超過 40.7 萬人染疫，造成至少 18,000 人死亡，美國有 46,500 例確診，590 例死亡，世界衛生組織 (WHO) 週二警告，美國可能成為新冠病毒大流行的全球疫情震央。

世界各國正為防疫採取鎖國措施，世界第二大國印度週二也宣布將鎖國 21 天。加州、紐約州和華盛頓等多州已下禁足令，要求非必要企業暫停運作，但這導致失業人數激增，美股跌至多年低點。

美國總統川普週二堅持，美國不會鎖國，並希望美國企業在復活節 (4/12) 前重新恢復正常運作，引發多州官員反彈，紐約州長 Andrew Cuomo 強力抨擊：「沒有美國人會說要以犧牲生命為代價，促進經濟發展。」

蓋茨週二坦承，居家隔離 (self isolation) 對美國經濟來說，將帶來災難性的後果，但這沒有中間地帶，因此他建議，美國需要鎖國 6 至 10 週。

蓋茨稱：「我們很難對美國人民說『嘿！繼續去外出用餐、去買新房，別理會角落裡那堆屍體，希望人民繼續花錢，因為有些政客認為美國 GDP 成長才是最重要的。』」