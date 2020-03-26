蘋果iPhone12延後推出 小摩： 問題不在台積電

週二 (25 日) 業界傳出，由於武漢肺炎情衝擊供應鏈與新機需求，台積電 (2330-TW) 5 奈米 A14 處理時程將延後「一至二個季度」，導致蘋果 iPhone 12 也延後推出，但小摩發布報告反駁，問題不是台積電而是有其他因素延後 iPhone 12 新機發布，而且頂多延後 2 個月。

蘋果 2020 年下半年將推出四款 iPhone 12 系列新手機，摩根大通 (小摩) 分析師 Gokul Hariharan 對該近期業界報告表示嚴重懷疑，蘋果 (AAPL-US) 已批准 5 奈米 A14 處理器的最終設計，並很快會開始生產。

Hariharan 指出 iPhone 12 不會在 9 月份上市是有其他原因，其報告中寫道：「我們相信 iPhone 新機發布確實會延遲 1-2 個月，但我們不認為延遲 1-2 個季度會成為可能。由於目前的限制，美國 5G 網路佈建延緩，可能是 5G iPhone 的主要風險。」

Hariharan 預期，蘋果將在 4 月完成針對 iPhone 12 首度工程驗證測試，較往年要晚一些。生產驗證測試和試生產測試計劃於 6 月下旬進行，也比往年晚。

Hariharan 認為，基於測試和其他經濟因素，蘋果 iPhone 12 可能要到 10 月或 11 月才能完成出貨，就像先前的 iPhone X。

Hariharan 寫道：「我們仍然認為蘋果可能推出僅支援 mmWave 5G 的 iPhone，並仍在今年秋季推出採用 A14 處理器的新款 iPhone。」