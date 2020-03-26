有望成疫情後最大贏家 ！Cramer看好亞馬遜再刷新高

《CNBC》Squawk on the Street 節目主持人 Jim Cramer 週三 (25 日) 表示，強烈看好亞馬遜 (AMZN-US) 成為疫情過後的最大贏家，股價有望刷新上月的歷史紀錄，且上看 3000 美元。

自 2 月 11 日股價創下歷史高點以來，截至週二 (24 日) 美股收盤，亞馬遜下跌 11% 報每股 1940 美元，儘管價格較低，亞馬遜表現卻遠遠優於大盤，標普 500 指數較上月高點下跌近 28%。

Cramer 表示：「鑑於亞馬遜在雲端和電商部門處於良好發展位置，我認為亞馬遜的市場價格可能達到 3000 美元，較上個月的歷史高點成長 37% 以上。」從另一個角度來看，這意味著亞馬遜將自昨日收盤價再漲近 55%。

Cramer 認為，武漢肺炎大流行帶來新的了新的現實，而亞馬遜有必要採取積極行動。疫情爆發帶動必需品需求攀升，亞馬遜的電商業務因此出現急遽成長，其上週才宣布將聘用 10 萬名倉庫和送貨員，來滿足龐大的物流需求。

Cramer 表示，疫情期間除了消費習慣轉向線上購物，隨著越來越多企業採取遠距辦公，亞馬遜網路服務 (AWS) 有望因此受惠，事實上像是 Zoom(ZM-US)、Slack(WORK-US) 等視訊會議軟體或多或少皆採用 AWS 來提供服務。

週三 (25 日) 美股早盤，亞馬遜下跌 1.67%，暫報每股 1907.66 美元。