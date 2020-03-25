言之過早的樂觀？川普：希望美國經濟在復活節前重新開放

儘管美國武漢肺炎疫情持續升溫，美國總統川普週二 (24 日) 表示，他希望企業在 4 月 12 日恢復正常，讓美國經濟重新開放，以減輕疫情對美國經濟的影響。

美國總統川普週二 (24 日) 於白宮受訪時表示：「我們正在開放這個很棒的國家，因為我們必須這麼做。我希望美國在復活節前對外開放 (恢復正常)，我很想讓這個國家對外開放，並在復活節前大放異彩。」

川普表示：「美國無法維持當前封州商業和商業的趨勢，恢復經濟的速度越快，就會越好… 我們每年因流感而流失成千上萬的人，我們不會鎖國。」

川普的呼籲引發美國政府官員和衛生專家批判聲浪。他們警告：「讓人們重返工作崗位將使衛生保健系統不堪重負，並將導致更多的死亡。」

紐約州長 Andrew Cuomo 反駁：「如果要求美國人在公共衛生和經濟之間做出選擇，那將不是一場競賽。沒有美國人會說要以犧牲生命為代價來促進經濟發展。」

全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球，目前有超過 40.7 萬人染疫，造成至少 18,000 人死亡，美國有 46,500 例確診，590 例死亡。

同時，世界衛生組織 (WHO) 週二警告，美國可能成為新冠病毒大流行的全球疫情震央，而世界人口第二大國印度已進入鎖國。

世衛組織發言人哈里斯 (Margaret Harris) 表示，美國感染率已大幅增加，過去的 24 小時內，新增病例 85% 來自歐洲和美國，其中 40% 出現在美國。

UniCredit Bank 駐米蘭的經濟學家 Edoardo Campanella 表示：「全球衛生危機正迅速演變為全球經濟衰退，因為在預防感染和破壞經濟之間存在明顯的緊張關係。」