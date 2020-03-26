IHS Markit：防疫限制措施衝擊 美今年汽車銷量至少減少15%

根據 IHS Markit 的最新研究，由於美國實施更激進的防疫限制措施，今年汽車銷售預估下降至少 15%，對已經承壓的汽車產業再添威脅。

武漢肺炎 (COVID-19) 全球大流行，各國政府不得不採取嚴厲的限制措施來減緩疫情擴散，根據 IHS Markit 的說法，這形成汽車產業多年來最大單一風險因素，因為消費者需求停滯不前。

IHS Markit 預估，2020 年美國汽車銷量達 1440 萬輛，較去年至少減少了 15.3%。全球汽車銷售預料較去年減少 12% 以上，降至 7880 萬輛，比 10 年前經濟大衰退 (Great Recession) 時的 8% 降幅還要大。

IHS Markit 表示，「全球汽車產業 2020 年預料將目睹『需求幾乎頓時停滯』這種前所未有的景象。」

IHS Markit 預測，歐洲汽車銷售年減近 14%，而中國則下降 10%。

IHS Markit 上週五公布一項新研究報告，指出全球汽車產量可能減少 140 萬輛以上，因為歐洲、北美和拉丁美洲的汽車工廠因疫情而停工。

北美方面，福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和飛雅特克萊斯勒因與工會 (UAW) 妥協，已宣布暫時停工 2 週。UAW 希望企業改善安全協議，以保障員工對抗大流行疾病。

福特週二稍晚表示，將不會照原訂計畫於 3 月 30 日重啟北美工廠。

根據約翰 · 霍普金斯大學的數據，武漢肺炎病毒在全球 確診人數已超過 46 萬，其中超過 6 萬人在美國。