〈危機入市攻略〉不可不知槓鈴式投資法 逢低布局瞄準兩大類組合

武漢肺炎疫情持續全球蔓延，近期國際股市因此大起大落，對投資人來說，操作難度升高，但又想趁危機入市撿便宜，那就不可以不知道「槓鈴式投資法」，凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，「槓鈴式投資法」最聰明，兼具保守、積極兩端平衡配置。而知道了此資產配置法後，要怎麼選擇標的又是一個課題，張冠雄建議，當前雖不能確定疫情的影響範圍，但勿過份悲觀，可逢低加碼投資級公司債及 5G、AI 等科技通訊基金，兼顧保守、積極，逐步建構消抵風險與布局機會兼具的投資組合。

從 SARS 經驗來看 疫情結束後股市可望恢復榮景

張冠雄表示，目前操作策略首重「紀律」及「平衡」，現階段國際股市仍有一定力道的承接買盤，這是因投資人自 2003 年 SARS 期間的經驗中發現，在疫情發生的當下，難免對實質面景氣有衝擊，就算當季經濟成長率面臨折減一半左右，但一旦疫情結束，將湧現積壓許久的民生消費，及廠商回補庫存的需求，可望拉抬經濟迅速恢復高度成長。加上美國聯準會很可能因疫情影響經濟成長而持續採取降息，在在都可促使股市恢復榮景。

從目前訊息來看，消費需求明顯急凍，除了中國封城，其他傳出確診病例國家也都見到民眾減少外出、聚餐、旅遊… 等支出，後續可觀察電商通路消費是否出現成長。另一個觀察角度是，雖然已是世界工廠的中國，防疫封城造成年後復工緩慢，影響眾多產業，所幸很多國家包括台灣、日本、南韓、印尼皆很快提出著眼內需的振興計畫，沖抵疫情影響，中國自身也會在就業與中小企業信用支持方面加碼。

張冠雄指出，雖有市場分析師喊出美國本季經濟成長率恐因新冠疫情降低 1 個百分點，惟聯準會主席最近於國會聽證會表示正密切關注疫情的影響，預期未來若遇景氣再次下滑，將採量化寬鬆的貨幣政策應對。因此他建議，投資人在當前疫情尚不見緩和的情勢下，採取「槓鈴式投資法」，每逢市場下跌 3%-5% 即可考慮逢低加碼，在保守、積極兩端作平衡配置，逐步建構消抵風險與布局機會兼具的投資組合。

保守端的投資配置，可布局歐美公債、投資級公司債為主的基金；積極端的投資配置，則看好長線趨勢發展與 5G、AI 相關的工業類股、科技、通訊等類股基金。此外，也可考慮增持黃金、公用事業及房地產等具避險特性標的，以降低投資組合風險。

富邦證券也表示，以 SARS 疫情經驗來看，當時短期造成金融、原物料、工業及非必需消費類股跌幅較大，而醫療保健、公用事業及必需消費表現較抗跌，因此，當有世界流行性疾病疫情爆發時，投資人應提高風險意識，適量配置投資等級債，以增加投資組合抗震能力。



至於當紅的生技、醫療保健類股是否適合介入？張冠雄認為，投資人應著眼於全球人口老化趨勢應運而生的相關需求，以長線布局的態度來介入醫療保健類股，但不宜僅就抗疫觀點而採取短線操作。舉例來說，銀髮相關保健、醫療食品、照護輔具等類股或相關基金，可耐心等股價意外大跌時積極加碼，抱定長線持有，以待增值發酵的成果。

康和投顧產品研究部主管黃詣庭也表示，只要負面因素消持，勢必出現空單回補及非理性報復性，一旦疫情受到控制，出現明顯止跌訊號，投資人可留意: 1. 利率敏感度高的投資標的，例如：公用事業類股、REITs、電訊、高股息類股；2. 疫情衝擊人際往來的受惠者，例如：網路業者、線上服務提供者；3. 長期需求穩定，循環性低的類股。