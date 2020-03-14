網購口罩想省錢有撇步 挑對信用卡22元銀行幫你埋單

口罩實名制 2.0 上路，民眾透過上網登記買口罩時可選擇信用卡結帳，銀行趁勢行銷自家信用卡大打促刷優惠，包括兆豐、彰銀、華銀、中信銀與北富銀都有相關優惠，其中彰銀更喊出 100% 回饋，回饋金上限 22 元，等於買口罩費用由銀行埋單。

買口罩儼然成為全民運動，民眾透過網路登記購買可選擇 ATM、網銀轉帳或信用卡支付，主打網購信用卡更緊抓市場趨勢大推優惠，希望透過口罩網購串起更多刷卡商機，拉高動卡率。

兆豐銀行力推的「e 秒刷鈦金卡」主打網刷卡買購口罩就能現賺 7 元刷卡金，等於民眾每次刷卡網購 3 片口罩 (含運費) 共 22 元費用，所賺取的 7 元刷卡金可折抵運費，換算回饋率高達 32%。

彰銀去年推出的 My 樂信用卡，主打限時優惠即日起到 18 日止，在衛福部指定的「eMask 口罩預購系統」網頁登記預購口罩，刷 My 樂現金回饋卡可享 100% 回饋，每戶回饋上限 22 元，等於買口罩的費用全由銀行埋單。

有別於其他銀行提供現金回饋，華銀主打點數加碼送，華銀表示，刷 icash2.0 功能信用卡，例如夢時代 icash 聯名卡、OPEN POINT 超級點數聯名卡與ｉ網購生活卡，上網預購口罩並在指定日期完成繳費，除了既有的信用卡回饋外，還可再享 5000 點 OPEN POINT 點，點數可兌換市價 35 元的美式咖啡，換算回饋 159%。

中信銀卡友刷卡網購口罩，每戶可享 5 元刷卡金等於買三片口罩其中一片銀行幫卡友埋單，而卡友如果透過 My Way 新台幣數位帳戶轉帳付款，可享三片口罩含運費共 22 元全額回饋。

台北富邦鎖定 J 卡祭出促刷優惠，18 日前刷富邦 J 卡在衛福部網站購買口罩，可享 20% 現金回饋，以每次購買 3 片 22 元費用計算，每次刷卡買口罩可拿 4.4 元回饋金。