市場波動增 首選美投資等級債

時序進入第四季，市場對於美國經濟數據看法開始不如過去樂觀，除了預 估美國聯準會可能再度降息外，市場波動度也可能因為多空消息紛雜而導 致波動度增加。在市場變數仍多、波動度高的環境中，獲利能力佳且具高 評等之美元投資級債成為資金首選。

根據 Bloomberg 統計，受到市場不確定性因素影響，國際資金流向保守型 資產，今年固定收益類型資產表現亮眼，且年初至今的報酬率甚至有些還 領先風險債，其中美元投資等級債今年來上漲 12.9%，在固定利率商品中 居冠，高於新興美元債的 12.15%、美元高收債的 11.53%，以及政府公債 的 7.93%，傲視債券市場。



瀚亞投資指出，近期市場表現震盪，但是美元投資等級債券仍逆勢上漲， 且今年來漲幅達 12.9%，過去一個月則小幅上漲 0.44%，僅略低於政府公 債的 3.93%。主因在投資氣氛較守保的環境中，投資等級債毋須承擔過多 的信用風險，依舊能獲得不錯的總報酬。

瀚亞投資強調，投資人過去將美國投資等級債券視為在全球不確定性之下 相對穩定的資產，近期金融市場的震盪加劇，將提升國際資金對此項資產 類別的需求，建議投資人可以將美元投資等級債納入核心配置，以降低波 動跟穩定資產組合，若有現金需求者亦可選擇具有配息及別之美元投資等 級債。



瀚亞投資看好美國高評等公司債與股市相關係數低，相對不會受到中美貿 易戰干擾，同時在經濟成長尚未衰退只是趨緩的環境下，有利債券孳息， 因此可達到分散風險效果；加上投資等級債波動度與其他股票型、債券型 商品比相對較低，為資產配置中扮演穩定波動不可或缺的角色。



瀚亞投資認為，雖然目前國際風險依然存在，但是經濟持續穩定增長，只 是速度放緩尚未進入衰退階段，同時受到稅改和強勁的美國商業和消費活 動所提振，預期美國經濟還是可以穩定增長，有利美國企業償債能力。再 者，市場預期美國聯準會有機會再次降息，且全球負利率債券量更是創歷 史新高，皆有利於投資級債券商品表現。

資料來源：Bloomberg, 2019/9/27